¿El arroz nos engorda?: Esto es lo que debes saber para descubrir el misterio

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Hay un dicho que dice: si quieres reconocer a un peruano en el mundo "es el que pide más arroz". Y sí, los peruanos somos arroceros por naturaleza. No hay plato que no lleve arroz [al menos los más comunes]. Pero, te has preguntado ¿si el arroz nos engorda? Eso lo despejaremos en la siguiente nota.

¿Engorda o no consumir arroz?

Normalmente se cree que sí, porque al pertenecer al grupo de los carbohidratos complejos o almidones, lo relacionamos con ello. Sin embargo, asociaciones como SEEDO y FESNAD atribuyen científicamente que las personas que comen más de la mitad de las calorías diarias en forma de carbohidratos complejos tienen menos obesidad.

Según estudios, se dice que en dietas para prevenir la ganancia de peso, el grupo al que pertenece el arroz, debería ser igual al 50% del aporte energético total.

En ese sentido, dice ser recomendable consumir el arroz de tipo integral para controlar y hacer más lenta su absorción en la sangre.

¿El arroz engorda más en la noche?

Este es uno de los grandes misterios, pero antes de hablar de que, si engorda o no, primero comencemos diciendo que, es en la noche cuando nosotros tenemos menos actividad física y cuando el cuerpo se relaja con el sueño, por lo tanto consumir arroz de noche no sería lo mayormente recomendable.

Es necesario saber, también, que el arroz al estar compuesto por hidratos de carbono, lo que mayormente aporta son calorías (energía). Estas al no ser usadas durante la noche [al descansar sobre un sillón, ver películas, series o cualquier programa, leer el periódico o en las redes sociales; o el simple hecho de dormir] hará que se acumulen y se conviertan en grasa favoreciendo el sobrepeso.

Por ello, se recomienda evitar su consumo de noche, y sí consumirlo durante el almuerzo, porque luego estaremos sumidos en nuestras actividades diarias y podremos quemar esas calorías demás.

Por el contrario, si el arroz forma parte de tu dieta diaria y, sí o sí lo tienes que comer de noche, tendrás que reajustar la porción; es decir, no debería superar los 40 gramos de arroz en tu plato.

Es importante conocer, que de por sí el arroz solo no engorda, pero al aportar energía y no usarse, especialmente en las noches, esto podría conllevar a formarse grasas en las partes que uno no quiere. Por ello, se debe tomar especial atención en cómo lo consumes, pero sin llegar a la exageración.