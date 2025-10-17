Chiclayo: Presuntos 'marcas' disparan contra empresario y acompañante tras retiro bancario

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Delincuentes dispararon contra un empresario en las inmediaciones de la plaza cívica del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. El hombre se defendió utilizando su arma, pero resultó herido por impacto de bala durante el ataque.

A plena luz del día, unos presuntos 'marcas' atacaron a balazos en contra de un empresario en la ciudad de Chiclayo mientras este se encontraba abordo de su vehículo. El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 de la tarde del viernes 17 de octubre.

El hecho se registró en inmediaciones de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Dos delincuentes se acercaron al empresario en motocicletas en la intersección de las calles Intendente y Libertadores.

Los agraviados identificados como Wilder Quispe Mancilla (51) y Marisé Gregoria Cabrera Carrasco (32) fueron heridos por el afán criminal de despojarlos de sus pertenencias.

Al verse atacado, el conductor Quispe Mancilla repelió con su arma de fuego en contra de los criminales, en defensa personal. Se inició un intercambio de balas que alcanzaron al conductor del automóvil por proyectil de armas de fuego a la altura del muslo izquierdo. La bala no quedó alojada en el agraviado.

El ataque sucedió en medio de ciudadanos que transitaban por la zona, produciendo un grave riesgo en contra de la vida de los ciudadanos chiclayanos.

Causas del ataque

Antes del ataque, se presume que el agraviado se acercó a una entidad bancaria para realizar un retiro de dinero, motivo por el que habría sido víctima de intento de robo.

Tras el ataque, fue auxiliado por el serenazgo del distrito y la PNP que lo trasladaron al centro médico Manuel Manrique Nevado donde fue atendido. El parte médico indica herida por bala en el muslo izquierdo, con entrada y salida.

Tras el parte, el agraviado fue trasladado al Hospital Luís Enrique Heysen Incháustegui para recibir una atención especializada. Hasta el momento, las diligencias continúan y se espera revisar el contenido de las cámaras de seguridad y negocios cerca al hecho del ataque.

Des esta forma, se tendría la identificación de los dos delincuentes que presuntamente habría seguido, por un tiempo, tras los pasos del empresario.

Afortunadamente, ningún transeúnte se vio afectado tras el intercambio de balas. Hasta el momento trascendió que el impacto de bala se alojó y salió del muslo izquierdo del agraviado, mas se encuentra recibiendo atención médica.

