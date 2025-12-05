Tilsa Lozano vuelve a 'El valor de la verdad' con picantes confesiones sobre el 'Loco' Vargas y Jackson Mora

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este domingo 7 de diciembre, tras su divorcio con Jackson Mora, Tilsa Lozano vuelve al temido sillón rojo de El valor de la verdad. La conductora de La noche habla confesará episodios intensos de su vida, incluyendo los momentos que marcaron sus romances más mediáticos, entre ellos su historia con el Loco Vargas.

Tilsa Lozano regresará a EVDLV

Finalmente, se confirmó que Tilsa Lozano volverá este domingo 7 de diciembre al legendario sillón rojo de El Valor de la Verdad, doce años después de su primera aparición en 2013.

Esa edición —la que expuso su relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas— dejó una huella imborrable en la farándula peruana.

Ahora, tras el fin de su matrimonio con Jackson Mora, la modelo y conductora de televisión ha decidido retomar su verdad pública, con nuevas confesiones que, según los adelantos, estarán picantes.

En el adelanto que ya circula, Tilsa Lozano relata un episodio de violencia física con crudeza: "Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes", dice sin dar nombre del agresor.

También revive su tormentoso romance con el Loco Vargas. Entre lágrimas, afirma: "Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo".

Pero la historia no termina ahí. Su relación con Jackson Mora sale a relucir con tensiones y desencantos. Tilsa Lozano confiesa que su anhelo siempre fue formar una familia: "Para mí el concepto de familia es un sueño, es algo que siempre quise".

Y describe un episodio incómodo durante su matrimonio: "Esta chica agachadita delante de él y él con un puro haciéndose el bacanazo salía con los lentes puestos". Ante la pregunta de si cree que le fue infiel, ella respondió con un rotundo sí.

Tilsa Lozano y su fuerte advertencia

Antes de volver al set, Tilsa Lozano dejó claro que este regreso no es un capricho pasajero. "Me siento mucho más preparada que la vez pasada", dijo.

Además, lanzó una advertencia directa para quienes formaron parte de su historia: "Los nerviosos deben ser ustedes".

Eso —y que promete revelar "historias que nunca contó" sobre su vida sentimental y sus momentos más difíciles— ha encendido especulaciones y expectativa entre sus seguidores y detractores.

Con su regreso al sillón rojo de El valor de la verdad, Tilsa Lozano está lista para abrir heridas del pasado y entregar su verdad al público, incluyendo las que marcaron su historia con Jackson Mora y el 'Loco' Vargas.