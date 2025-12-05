RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
No se queda callada

Ana Paula Consorte sale a defender a Paolo Guerrero tras duras críticas: "Da su sangre por su equipo"

Ana Paula Consorte mostró su apoyo incondicional a Paolo Guerrero. Con su mensaje, buscó contrarrestar las duras críticas que circulan en redes y medios.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero
Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero (Difusión)

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 05/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó a Paolo Guerrero envuelto en reclamos, gestos virales y dardos sobre su vigencia. Por ello, Ana Paula Consorte no dudó en salir al frente para defenderlo con un emotivo mensaje.

Paolo Guerrero otra vez envuelto en polémica

La reciente semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima y Sporting Cristal no solo dejó goles y emociones, sino también un huracán mediático alrededor de Paolo Guerrero, quien terminó siendo el personaje más comentado del encuentro.

Todo comenzó cuando el delantero, de 41 años, fue reemplazado por Hernán Barcos, momento en el que las cámaras captaron una escena que dividiría a los hinchas.

Paolo Guerrero entregó la cinta de capitán con una frialdad que muchos interpretaron como una muestra de incomodidad.

La situación se tensó aún más cuando un hincha celeste le gritó desde la tribuna mientras él se acomodaba en la banca: "¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada hoy!".

Paolo Guerrero sobre Hernán Barcos: "Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido"
Lee también

Paolo Guerrero sobre Hernán Barcos: "Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido"

Paolo Guerrero, fiel a su estilo irónico, respondió con gestos recordándole su gol ante Sporting Cristal en la primera fase del torneo.

El video se volvió viral, y en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios poniendo en duda su influencia en el partido y su vigencia en el fútbol peruano.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero

En medio de la polémica, Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero y madre de sus dos últimos hijos, decidió intervenir.

Ana Paula Consorte cuenta cómo cambió su relación con Doña Peta tras vencer la barrera del idioma
Lee también

Ana Paula Consorte cuenta cómo cambió su relación con Doña Peta tras vencer la barrera del idioma

Publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acompañado de tiernas fotografías familiares, donde dejó claro que no estaba dispuesta a quedarse callada ante lo que consideraba ataques injustos.

"Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria", escribió la influencer brasileña, destacando la disciplina, constancia y rutina silenciosa del delantero.

En su texto, Ana Paula Consorte también recordó que, a pesar de su edad, Paolo Guerrero sigue anotando, entrenando con intensidad y manteniendo la misma ambición de siempre.

Para ella, esa determinación debería pesar más que cualquier crítica momentánea surgida tras un partido complicado.

Las reacciones divididas no tardaron en llegar. Algunos hinchas argumentaron que Guerrero ya no es el mismo de antes, mientras otros defendieron su experiencia y liderazgo dentro del plantel.

Sin embargo, Ana Paula Consorte insistió en su mensaje: Paolo "da su sangre por su equipo" y mantiene una disciplina ejemplar.

Subrayó que el delantero evita involucrarse en polémicas y se concentra en cumplir su rol con excelencia, buscando que el público recuerde que detrás del futbolista hay un hombre que se esfuerza a diario.

Pese a los ataques en redes, Paolo Guerrero recibió el respaldo de Ana Paula Consorte, quien destacó su disciplina y entrega diaria dentro y fuera de la cancha. La influencer dejó claro que las críticas no reflejan la realidad que ella conoce.

Temas relacionados Alianza Lima Ana Paula Consorte espectáculos Paolo Guerrero

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA