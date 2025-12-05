Ana Paula Consorte sale a defender a Paolo Guerrero tras duras críticas: "Da su sangre por su equipo"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó a Paolo Guerrero envuelto en reclamos, gestos virales y dardos sobre su vigencia. Por ello, Ana Paula Consorte no dudó en salir al frente para defenderlo con un emotivo mensaje.

Paolo Guerrero otra vez envuelto en polémica

La reciente semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima y Sporting Cristal no solo dejó goles y emociones, sino también un huracán mediático alrededor de Paolo Guerrero, quien terminó siendo el personaje más comentado del encuentro.

Todo comenzó cuando el delantero, de 41 años, fue reemplazado por Hernán Barcos, momento en el que las cámaras captaron una escena que dividiría a los hinchas.

Paolo Guerrero entregó la cinta de capitán con una frialdad que muchos interpretaron como una muestra de incomodidad.

La situación se tensó aún más cuando un hincha celeste le gritó desde la tribuna mientras él se acomodaba en la banca: "¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada hoy!".

Paolo Guerrero, fiel a su estilo irónico, respondió con gestos recordándole su gol ante Sporting Cristal en la primera fase del torneo.

El video se volvió viral, y en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios poniendo en duda su influencia en el partido y su vigencia en el fútbol peruano.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero

En medio de la polémica, Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero y madre de sus dos últimos hijos, decidió intervenir.

Publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acompañado de tiernas fotografías familiares, donde dejó claro que no estaba dispuesta a quedarse callada ante lo que consideraba ataques injustos.

"Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria", escribió la influencer brasileña, destacando la disciplina, constancia y rutina silenciosa del delantero.

En su texto, Ana Paula Consorte también recordó que, a pesar de su edad, Paolo Guerrero sigue anotando, entrenando con intensidad y manteniendo la misma ambición de siempre.

Para ella, esa determinación debería pesar más que cualquier crítica momentánea surgida tras un partido complicado.

Las reacciones divididas no tardaron en llegar. Algunos hinchas argumentaron que Guerrero ya no es el mismo de antes, mientras otros defendieron su experiencia y liderazgo dentro del plantel.

Sin embargo, Ana Paula Consorte insistió en su mensaje: Paolo "da su sangre por su equipo" y mantiene una disciplina ejemplar.

Subrayó que el delantero evita involucrarse en polémicas y se concentra en cumplir su rol con excelencia, buscando que el público recuerde que detrás del futbolista hay un hombre que se esfuerza a diario.

Pese a los ataques en redes, Paolo Guerrero recibió el respaldo de Ana Paula Consorte, quien destacó su disciplina y entrega diaria dentro y fuera de la cancha. La influencer dejó claro que las críticas no reflejan la realidad que ella conoce.