Brenda Carvalho casi pierde la vida por parálisis intestinal: "Me trajeron un cura, casi me muero"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brenda Carvalho abrió su corazón para contar la parálisis intestinal que casi le cuesta la vida en 2022. La animadora infantil recordó cómo enfrentó la enfermedad, las cirugías y el apoyo de su pareja Julinho.

Brenda Carvalho casi pierde la vida

La farándula peruana se conmovió con la reciente confesión de Brenda Carvalho, quien relató uno de los momentos más críticos de su vida.

Según contó la propia animadora infantil, los hechos ocurrieron en vísperas de Navidad, en 2022, cuando un quiste hemorrágico dentro de su útero desencadenó una parálisis intestinal que la llevó al límite.

"Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal", recordó Brenda Carvalho.

El episodio escaló rápidamente. Al sentarse en el asiento trasero de un vehículo en Chincha, sintió que la sangre invadía sus órganos y perdió el conocimiento.

"Cuando me saqué el vestuario tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento", reveló Brenda.

La gravedad de la situación obligó a los médicos a intervenir de inmediato y la animadora pasó la Navidad en la UCI, sometida a tres cirugías. "Me trajeron un cura, casi me muero", confesó, recordando el terror que sintió.

Julinho, su pilar en los momentos difíciles

Durante los días más oscuros, su pareja Julinho estuvo a su lado, enfrentando con ella cada complicación. Un testimonio cercano a la pareja reveló la dramática advertencia de los médicos: "Nos dijeron que si Brenda pasaba 10 minutos más no iba a estar más con nosotros".

Tras siete días sin ingerir alimentos y alimentándose solo con suero, Brenda Carvalho despertó el 24 de diciembre, rodeada de familiares y el equipo médico. La recuperación fue lenta, pero finalmente logró salir adelante, aprendiendo a valorar cada instante de la vida.

Salud de Brenda Carvalho afectó sus shows

El difícil trance no solo afectó su salud, sino también su carrera como animadora infantil. La energía y vitalidad que caracteriza sus presentaciones quedaron momentáneamente pausadas.

Sin embargo, su resiliencia le permitió regresar a los escenarios con más fuerza, mostrando que su pasión por entretener a los niños es inquebrantable.

Brenda Carvalho logró superar la parálisis intestinal que puso en riesgo su vida, y su recuperación inspira a quienes la siguen y admiran.