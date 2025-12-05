Miraflores: Asesinan a hombre de 14 disparos a pocos metros de Larcomar

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad en el país sigue sin freno. Un hombre que presuntamente sería de nacionalidad extranjera fue asesinado de 14 disparos el jueves 4 de diciembre en Miraflores, muy cerca de Larcomar. La Policía investiga el caso y no descarta un posible ajuste de cuentas.

Asesinan a hombre de 14 disparos en Miraflores

La noche del último jueves 4 de diciembre terminó de la peor manera en Miraflores. En una zona conocida por su movimiento turístico, sus hoteles y su vida nocturna, se desató una balacera.

🔴🔵Un hombre fue asesinado de 14 disparos en Miraflores, muy cerca de Larcomar. La Policía investiga el caso y no descarta un posible ajuste de cuentas.



El tiroteo dejó sin vida a un hombre que, según fuentes policiales, habría recibido 14 disparos, un crimen que ha generado gran conmoción entre vecinos y transeúntes.

Todo ocurrió a pocos metros de Larcomar, uno de los puntos más visitados del distrito. La víctima se encontraba sentada sobre el pasto del malecón La Reserva, justo al pasar la valla de concreto que separa la vereda del área verde.

Un lugar donde suelen caminar familias, turistas o vecinos del distrito. Ahí mismo se desarrolló la escena del crimen.

De acuerdo con lo que informó la PNP, el hombre tendría alrededor de 28 años. La identidad aún no ha podido confirmarse porque los documentos encontrados entre sus pertenencias podrían no corresponder realmente a él.

Policía sospecha ajuste de cuentas

Lo primero que llamó la atención de los peritos fue el nivel de ensañamiento. Según explicaron a la prensa, fueron 14 impactos de bala los que hallaron en el cuerpo de la víctima.

Para los agentes de la PNP, este detalle pone sobre la mesa la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque por ahora no descartan ninguna hipótesis.

Entre las pertenencias de la víctima, la Policía Nacional encontró una llave de vehículo. Esa pista los llevó hasta un auto estacionado a solo media cuadra, exactamente frente al Colegio Médico del Perú.

El carro que encontraron las autoridades permanece bajo estricta custodia mientras se revisan cuidadosamente las cámaras de seguridad que hay por esa zona y los registros adicionales que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Los agentes policiales también comentaron que la víctima tendría algunos documentos que indicarían una posible nacionalidad venezolana, pero todavía no lo aseguran al 100%.

Lo ocurrido en el distrito de Miraflores, a pasos de Larcomar, deja claro que ni las zonas más vigiladas están a salvo. El horrendo crimen de 14 disparos demuestra que la inseguridad sigue presente en todo nuestro país.