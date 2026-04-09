Elecciones 2026: Conoce a partir de qué EDAD ya NO es obligatorio votar en Perú

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina y aún quedan algunas interrogantes que miles de ciudadanos tienen, entre ellas, ¿a partir de qué edad ya no es obligatorio ir a votar? Conoce todos los detalles previamente a los comicios del 12 de abril.

Elecciones 2026: ¿Hasta qué edad es obligatorio votar?

Este domingo 12 de abril, los peruanos cumplirán con su deber cívico: acudir a sus locales de votación para elegir al candidato que mejor les parezca para que sea el nuevo presidente del Perú, así como vicepresidentes, diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino.

Más de 27 millones de peruanos, residentes en el territorio nacional y en el extranjero, han sido convocados para este importante evento. Sin embargo, en medio de la jornada electoral surge una duda entre ellos, ¿hasta qué edad es obligatorio votar? Pues bien, para responder ello, es importante tener en cuenta qué señala tanto la Constitución Política del Perú como la Ley Orgánica de Elecciones.

Las personas mayores de 60 años sí están obligadas a emitir su voto; no obstante, el artículo 31 de la Carta Magna revela que "el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años de edad cumplidos".

A partir de esa edad, el sufragio se vuelve facultativo, lo que significa que las personas de 70 años a más pueden decidir si acudir o no a las urnas, sin temor a sanciones ni multas.

Mayores de 70 años no votan.

Multa por no votar el 12 de abril: Electores y miembros de mesa

En ese marco, recuerda que sí es obligatorio que acudas a votar el 12 de abril si tienes entre 18 años (así cumplas el mismo día de la elección) y el límite de edad indicado líneas más arriba; de no hacerlo, deberás recibir una multa, fijada en relación a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del presente año que asciende a S/ 5,500.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó en sus redes sociales, que el monto de la sanción es diferenciado y depende directamente del nivel de pobreza del distrito que figura en el DNI del elector:

Distritos "No pobres" : S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

: S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos de "Pobreza no extrema": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Por otro lado, las autoridades expresaron que en caso seas miembro de mesa para estas elecciones y no acudes a tu local de votación para cumplir con tu deber, recibirás una multa de S/275. Es importante mencionar que tanto los miembros titulares como suplentes se deben presentar al momento de la instalación de la mesa.

¿A qué hora inician las elecciones?

Finalmente, ten en cuenta que la jornada electoral este 12 de abril se iniciará desde las 7 a.m. extendiéndose hasta las 5 p. m. Las mesas de sufragio deberán estar instaladas desde las 6 a.m.

Así que si tienes 70 años a más, recuerda que a partir de esa edad no es obligatorio ir a votar (opción facultativo); lo que significa que no aplicarán una multa por tu inasistencia en las Elecciones 2026, de acuerdo a la normativa vigente.