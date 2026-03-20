'Tuali': La aplicación móvil que agiliza pedidos de bodegueros en todo el Perú

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En diálogo con Exitosa, el gerente de transformación digital de Arca Continental en el Perú, Gianfranco Sotomayor, explicó cómo la aplicación móvil 'Tuali' permite a los bodegueros agilizar sus pedidos online sin costo alguno. Herramienta digital está disponible en las plataformas de compra.

'Tuali': App que agiliza pedidos de bodegueros en Perú

Gianfranco Sotomayor explicó que esta herramienta digital se conecta a todo el sistema logístico que manejan en Arca Continental al cual calificó de "muy robusto". Al respecto, refirió que en la actualidad manejan cerca a 350 mil bodegas a nivel nacional.

"Lo que hace 'Tuali' es darles un canal nacional a nuestros bodegueros para que puedan realizar sus compras de manera 24/7.No cambia realmente el sistema logístico más bien se apalanca al que ya tiene Arca Continental como compañía", explicó.

Con respecto a los parámetros que podría tener los pedidos que realizan los comerciantes aclaró que 'Tauli' es una aplicación que no tiene ningún costo y que el único requisito es ser cliente de Arca Continental. En tal sentido, subrayó que la app tiene "más promociones y más acceso de productos" a diferencia de lo que se tiene el canal regular.

En consiguiente dio a conocer cuál es el objetivo de 'Tuali' la cual busca, con inteligencia artificial, colaborar con todos aquellos comerciantes a que puedan solicitar sus pedidos las 24 horas durante todos los días de la semana.

"Lo que buscamos con la herramienta es llevársela a neustros clientes para que ellos puedan tener una aplicación que les permita hacer sus compras 24/7. Tiene un pedido sugerido con inteligencia artificial lo cual disminuye digamos un sin stock para ellos (...) la ponemos a disposición para que puedan hacer de manera más planificada sus compras y ayudarlos a crecer", alegó Sotomayor.

¿Cómo pueden realizar los bodegueros el pago?

En otro momento, el gerente de transformación digital de Arca Continental en el Perú subaryó que una vez que los usuarios realizan un pedido a través de 'Tuali', estos normalmente podría ser entregados al día siguiente debido a la cadena logística que manejan.

"Al momento que uno recibe el pedido con todo el transporte que nosotros manejamos haces finalmente el pago de los productos que salieron facturados y pediste el día anterior. Hay diversos mecanismos de pago: transferencias, Yape, entre otros", precisó Gianfranco Sotomayor.

Como vemos, la aplicación móvil 'Tuali', de Arca Continental, se ha mostrado como una herramienta aliada para los bodegueros del Perú debido a que los ayuda a agilizar sus pedidos 24/7.