Google Maps lanza gran actualización con modo de navegación 3D: ¿Estará disponible en Perú?

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Google Maps dio un salto histórico en su evolución: la plataforma de navegación estrenó un modo 3D hiperrealista que promete cambiar la forma en que los usuarios se orientan en calles y autopistas. La actualización busca eliminar las ambigüedades de los GPS tradicionales y ofrecer una experiencia más clara, segura y visualmente atractiva.

Una nueva forma de orientarse

La llamada "navegación inmersiva" convierte la interfaz en un entorno tridimensional donde se despliegan edificios, puentes, túneles y elementos urbanos con detalle. Esto permite que conductores y peatones distingan no solo la calle por la que circulan, sino también el carril exacto y los semáforos o pasos de cebra cercanos.

El cambio visual facilita la comprensión de intersecciones complejas y salidas de autopistas, que ahora aparecen destacadas con trayectorias precisas. La representación en 3D también anticipa curvas, rampas y túneles, reduciendo errores en tramos difíciles.

Funciones inteligentes

La experiencia se complementa con un sistema de zoom inteligente y edificios transparentes que permiten prever giros y cambios de carril. Además, el clásico ícono de flecha azul desaparece, reemplazado por una representación más realista del vehículo o peatón.

Las instrucciones de voz también evolucionan: ya no son genéricas, sino contextualizadas. Por ejemplo, en salidas cercanas, el sistema puede indicar: "no tomes esta salida, es la siguiente", evitando confusiones frecuentes.

The Maps driving experience is also evolving with Immersive Navigation, featuring clearer visuals and intuitive guidance. You'll be able to see the buildings, overpasses and terrain around you in a vivid 3D view, made possible with help from Gemini models.



You'll also be able... pic.twitter.com/FtAK2BEIMC — Google (@Google) March 12, 2026

Inteligencia artificial al servicio de la ruta

La actualización se apoya en los modelos Gemini, que analizan imágenes de Street View y fotos aéreas para ofrecer representaciones exactas y actualizadas. La IA también mejora la guía por voz, adaptándola a las condiciones reales del tráfico y sugiriendo alternativas en tiempo real.

Antes de iniciar un trayecto, los usuarios pueden incluso previsualizar el destino con imágenes de Street View, identificar el edificio de llegada y planificar dónde estacionar. La nueva navegación inmersiva está diseñada para integrarse con Android Auto, Apple CarPlay y autos con Google integrado, maximizando la experiencia sin distraer al conductor.

¿Está disponible en Perú?

Por ahora, la actualización comenzó a desplegarse en Estados Unidos y, en el caso de la interacción por voz, también en India. Sin embargo, Google confirmó que la expansión será progresiva hacia otras regiones en los próximos meses.

Los usuarios en Perú deberán esperar esperar un poco más hasta que la compañía anuncie oficialmente su llegada, aunque se prevé que el modo 3D esté disponible en el país dentro del calendario de expansión global. Con ello, las personas podrán experimentar un nuevo modo de viajar que promete revolucionar este campo tecnológico.