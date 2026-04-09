Capturan a tres sujetos que comercializaban material explícito de menores a cambio de S/50

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo realizado de manera simultánea en los distritos de Ate, Rímac y Callao, la Policía capturó a tres sujetos que comercializaban material explícito de menores a través de plataformas de mensajería instantánea a cambio de hasta S/ 50.

Explotación infantil por Telegram y Whatsapp

Los sujetos investigados por el referido delito han sido identificados como Italo Andrés Sánchez Pascual (21), César Antonio Trujillo Villar (34) y Jhon Jairo José Avila Gonzáles (26), quien además tiene una denuncia previa por abuso sexual.

Según indicó el Ministerio Público a través de sus canales oficiales, los implicados operaban mediante las aplicaciones Whatsapp y Telegram. La Policía indica que el material se vendía a un precio de entre S/30 a S/50.

En declaraciones para la prensa, el general Eric Ángeles Puente, director de cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, detalló que en el operativo se han incautado teléfonos celulares, tablets, laptops y tarjetas.

Como parte de las pesquisas, los dispositivos incautados será inspeccionados para dar con mayor información sobre las operaciones de esta red criminal, que incluso tendría alcance en el extranjero.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) allanó tres inmuebles en los distritos de Ate, Rímac y Callao, y logró la detención preliminar judicial de tres sujetos investigados por el delito de pornografía infantil en agravio de... pic.twitter.com/fflnQIj40O — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 9, 2026

Cae red criminal 'Cuentas del Miedo'

En un despliegue conjunto entre la PNP y la Fiscalía, se logró la captura de 15 presuntos integrantes de la red criminal 'Cuentas del Miedo', organización se especializaba en la extorsión a trabajadores del sector transporte.

Según las investigaciones, la banda introducía falsos choferes y captaba conductores para obtener información clave sobre rutas, unidades y movimientos económicos.

Entre los detenidos figura un soldado del Ejército, un chofer de la línea 'Los Rojitos' y la pareja de alias 'Pitbull', principal sospechoso de múltiples crímenes en el interior del país.

Aunque la intervención policial contra la organización se ejecutó alegando los delitos de organización criminal y extorsión, no se descarta la hipótesis de lavado de activos a través de la operación de casas de apuestas y casinos.

"Tenemos quince días para que nosotros investigamos y podamos reunir todos los elementos o información necesaria para poder incriminar de manera fehaciente, y seguramente encontraremos que el monto sería mayor", sostuvo el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), el teniente general Manuel Lozada.

En conclusión, el crimen en sus diversas formas continúa al acecho de la capital y los menores de edad tampoco se encuentran exentos de ser víctimas, como ha quedado demostrado con la captura de tres sujetos que comercializaban contenido ilegal de menores.