Elecciones 2026: Estas universidades SUSPENDERÁN sus clases presenciales por los comicios

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre qué universidades suspenderán sus clases presenciales por las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril del 2026. ¿A partir de qué día se adopta la medida en cada una de las casas de estudios superiores?

¿En qué universidades no habrá clases presenciales?

De cara a las elecciones que se desarrollarán este 12 de abril donde miles de peruanos acudirán a sus respectivas mesas de sufragio para elegir al nuevo presidente del Perú, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. En ese marco, la ONPE y el JNE vienen realizando las diligencias respectivas para que la jornada electoral se desarrolle sin inconvenientes.

Asimismo, el Minedu dio a conocer que no habrá clases escolares únicamente en 10,131 colegios públicos y privados que han sido seleccionados como locales de votación (solo será para estos comicios), mientras que las instituciones educativas que no funcionarán como centros de votación, sí deberán desarrollar con total normalidad sus clases de manera presencial, sin alteraciones en el calendario escolar.

Ante ese último anuncio, surgió una duda entre los estudiantes universitarios: ¿qué pasa con sus respectivas casas de estudios en el marco de la jornada electoral de este domingo? ¿no habrá clases y, si es así, desde cuándo?

Días de suspensión de clases en la UNMSM por elecciones

Pues bien, a través de sus redes sociales y hasta el cierre de esta nota de Exitosa, solo dos casas de estudios superiores se han pronunciado al respecto. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),

En primer lugar, la 'Decana de América' precisó que, en cumplimiento de lo dispuesto por la ONPE, mediante Oficio N° 000159-2026-JN/ONPE, se suspenderán las actividades en la Ciudad Universitaria los días viernes 10 y sábado 11 de abril. ¿Por qué? Según el documento, la medida responde a la habilitación de los espacios de la universidad para el desarrollo del proceso electoral del domingo.

Finalmente, esta universidad precisa que las clases se retomarán el lunes 13 de abril con total normalidad. Exhortó a la comunidad sanmarquina a tomar las previsiones correspondientes y a mantenerse atenta a los canales de comunicación institucional.

Comunicado de la UNMSM.

UNI suspende actividades académicas: ¿Desde cuándo?

En el caso de la UNI, se informó que las actividades académicas y administrativas presenciales se suspenderán desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril, por lo que se optará por la modalidad virtual para que los estudiantes no pierdan sus horas pedagógicas.

En ese marco, resaltó que las clases presenciales se reanudarán el martes 14 de abril, en mérito al Oficio N° 000080-2026-ODPELIMANORTE3EG2026/ONPE.

Comunicado de la UNI.

Otras casas de estudios suspenden clases

Universidad Ricardo Palma y la UNFV suspenden clases.

Es así como las universidades UNMSM, UNI, UNFV, y la Ricardo Palma, tras la solicitud del uso de sus instalaciones para la preparación y ejecución de las elecciones del 12 de abril, anunciaron que suspenderán sus clases presenciales con el fin de garantizar las condiciones logísticas necesarias para los comicios.