Denuncian a Google tras decisión fatal de un hombre que inició un romance con su IA

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho totalmente insólito ha llamado la atención en el mundo digital luego de que un hombre tomara una decisión fatal tras iniciar un romance con la inteligencia artificial de Google. Tras ello la familia de la víctima ha interpuesto una demanda contra la empresa tecnológica.

Presentan demanda contra IA de Google

En Estados Unidos se ha suscitado un caso que ha dado la vuelta al mundo, en el que un hombre ha presentado una denuncia formal contra Google debido a que acusa a Gemini, chtabot de inteligencia artificial de la compañía, de haber incitado a su hijo a quitarse la vida.

El nombre de la víctima es Jonathan Gavalas, de 36 años, un ejecutivo de una empresa financiera en Miami, quien falleció el pasado 2 de octubre de 2025. Por esta razón, su padre se apersonó frente al tribunal federal de California y expuso un recurso de 42 páginas.

En tal sentido, el demandante sostiene que el diseño y las funciones del sistema, pese a que son presentados como seguros, pueden perjudicar a personas vulnerables al contar con capacidades inmersivas que difuminarían los límites entre la ficción y la realidad.

En esta demanda se argumenta que el diseño de Gemini y algunas de sus características representan un riesgo significativo y que la compañía no adoptó medidas suficientes para evitar fatales consecuencias en los usuarios.

Así inicio su 'romance' con el chatbot Gemini

Hay que mencionar que, Gavalas empezó a usar esta inteligencia artificial de Google desde agosto del año pasado para poder realizar compras y al mismo tiempo revisar textos.

La interacción entre ambos evolucionó hacia un tono más íntimo luego del lanzamiento de Gemini Live, esta es una versión que incorpora funciones de voz con capacidad para detectar emociones generar respuestas con matices humanos.

En tanto, un informe presentado por el reconocido medio The Guardian, indica que el ejecutivo desarrolló una conexión romántica con la herramienta. En dicho contexto, el usuario señalaba que haría cualquier cosa por complacer a esta inteligencia artificial hasta tal punto de incluir supuestas misiones de espionaje, la destrucción de un camión de carga y la eliminación de testigos.

Cabe señalar que, los documentos judiciales que cita el medio británico estipulan que en octubre del año pasado Gemini le asignó que acabe con su vida para que abandonara su cuerpo y se uniera al chatbot en un universo alternativo. Días después el hombre fue hallado sin signos vitales en la sala de su sala.