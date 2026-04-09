E.T. '41' vuelve a ser extorsionada: Choferes no saldrán a trabajar por temor a perder la vida

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a los anuncios realizados por el gobierno de José Balcázar, las empresas de transporte público continúan siendo extorsionadas por bandas criminales que les exigen el pago de cupo para brindarles una falsa seguridad.

E.T. '41' paraliza sus labores tras nueva amenaza extorsiva

Esta vez, la empresa de transportes '41' decidió paralizar sus labores tras recibir un nuevo mensaje extorsivo de parte de una organización delincuencial sin identificar. Exitosa pudo conocer que los choferes recibieron un video en sus teléfonos móviles donde se observa un arma de fuego ser rastrillada en varias oportunidades y una voz exigiendo el pago de cupos.

El relato también señala que si los conductores se niegan a entregar el dinero, estos criminales atentarían contra la vida de uno de ellos en plena ruta. Por ello, los pilotos se reunieron en su patio de maniobras en Pachacútec, Ventanilla, para decidir que no saldrán a laborar y denunciar el hecho ante las autoridades.

La empresa '41' continúa siendo extorsionada por criminales.

Pese a este hecho, Exitosa también pudo constatar que no existe presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú para brindarles resguardo como a otras empresas de transporte. A las afueras de su punto de salida tampoco hay presencia de cámaras de seguridad lo que dificultaría las investigaciones.

Es importante precisar que en el mes de enero esta línea ya había sido amenazados y una de sus unidades fue atacada a balazos. Ahora, los dirigentes buscan solucionar el problema hasta las 2 p.m. para que las unidades puedan salir a las calles y los pasajeros no se vean perjudicados.

Cámaras y botón de pánico en buses

La empresa '41' vive un panorama totalmente opuesto al de otras empresas como la Santa Catalina o Vipusa donde el Ministerio del Interior les acaba de instalar cámaras de videovigilancia a sus buses y botones de pánico para una atención inmediata en caso de ser baleados.

Según indicó el titular del Mininter, José Zapata, unidades de otras líneas también serán integradas al centro de comando de la PNP para que sean monitoreadas en todo momento y se pueda identificar a criminales que pretendan atentar contra la vida de los transportistas.

En resumen, la empresa de transportes '41' paralizaron sus labores tras recibir una nueva amenaza extorsiva en las últimas horas. Exitosa pudo conocer que criminales exigen el pago de cupos para no atentar contra su vida por lo que los conductores decidieron no salir a trabajar.