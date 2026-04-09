Marisol Pérez Tello descarta respaldar a Keiko Fujimori si pasa a segunda vuelta: "No me voy de cara dos veces"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial por el partido político Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, estuvo este jueves 9 de abril en Exitosa para dejar un mensaje claro a sus seguidores, a tres días de que se lleve a cabo la primera vuelta electoral.

En entrevista brindada para el programa "Exitosa Perú", la también exministra de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski no fue ajena a sus probabilidades de llegar a una segunda vuelta presidencial en junio próximo. En ese sentido, anticipó que de no de llegar a dicho escenario, no volverá a respaldar a Keiko Fujimori.

Asegura haber aprendido de los errores

Pérez Tello es una de las aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno en julio de 2026, manteniéndose a la expectativa de obtener un resultado favorable este domingo 12 de abril.

Sobre el eventual pase de la candidata de Fuerza Popular al definitivo balotaje, aseveró haber aprendido de la experiencia vivida en los comicios de 2021; es decir, descartó de plano darle una nueva oportunidad a su hasta ahora contendora política.

"El 21 fue una decisión en el que no creo que haya habido una sola persona que haya estado feliz en segunda vuelta, todo el mundo votó pensando cómo llegamos a esta situación horrible y yo hice lo mismo que hicimos todos; me tapé la nariz y dije: 'no te creo nada, me voy a pelear al frente'. Yo no estuve en su equipo técnico, buscando fajín, yo desde que la apoyé dije: 'mi papel es al frente para evitar que hagas lo que creo que vas a hacer" y finalmente hizo. Lo hicieron los dos: Cerrón y ella son lo mismo", sostuvo.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la candidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, descartó apoyar a Keiko Fujimori si llega a la segunda vuelta electoral, admitiendo que fue un error haberlo hecho en 2021. "No me voy de cara dos veces", comentó.... pic.twitter.com/D0XCndx2r0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Su crítica a Fujimori Higuchi también se hizo presente en el debate presidencial del 31 de marzo. En aquella ocasión, la candidata de Primero La Gente no solo le recordó sus investigaciones fiscales, también el anti voto que tiene en la población, principalmente en cada elección.

"Le recuerdo que tiene tres investigaciones activas por la Universidad Alas Peruanas y por lavado de activos, pero comprendo que eso no endurece su corazón, para eso tendría que tenerlo. No soy de izquierda ni de derecha, soy de centro, soy humanista. Con tres elecciones, con la experiencia que tiene, ya tiene que aprender a ser derrotada y que el 90 % del país no la quiere", señaló.

Convocaría a Alfonso López-Chau, Jorge Nieto y Mesías Guevara de llegar a la segunda vuelta

Frente a la difusión de una carta firmada por un colectivo ciudadano que pide una alianza electoral entre Marisol Pérez Tello, Alfonso López-Chau, Jorge Nieto y Mesías Guevara, con el objetivo de conformar un solo bloque para la primera vuelta, la candidata reconoció que existe similitudes en sus propuestas; no obstante, afirmó que dicha coalición sería recién en segunda vuelta.

"Cuando yo pase a segunda vuelta no solamente voy a convocarlos, no solamente hay que sentarnos a trabajar un proyecto común porque desde el punto de vista del planteamiento hay cosas muy parecidas, no todas, hay también cosas distintas. Hay otras personas que también tienen propuestas muy interesantes, pienso en Espá", mencionó.

Bajo esta consideración, destacó que "hay gente buena en otros partidos políticos", con quienes sí le gustaría trabajar, haciendo referencia a Acción Popular y Somos Perú. Si bien es cierto cuestionó la actualidad de ambos partidos políticos, invocó a sus militantes a "recuperarlo".

La candidata presidencial marca distancia entonces con Keiko Fujimori teniendo como antecedente las últimas elecciones generales; además, no descarta una alianza con otras figuras políticas en caso de recibir el respaldo de la ciudadanía este domingo 12 de abril.