SIN AGUA hasta por 13 horas el viernes 10 de abril: Lista de distritos afectados por el corte del servicio

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en distritos de Lima el 10 de abril. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio, de acuerdo al último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el 10 de abril?

La empresa estatal reveló que ejecutará el corte de agua el viernes debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de red, reparación de tuberías y más acciones que permtian seguir brindando un servicio de calidad.

Asimismo, Sedapal exhortó a los usuarios de las zonas que se verán afectados que tomen medidas previsionales como el almacenamiento del recurso desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio en un determinado horario.

Distritos de Lima sin agua: Zonas y horarios

En su comunicado, la empresa dio a conocer la lista de distritos de Lima que no tendrán agua de forma temporal, así como las horas del corte y del restablecimiento. En caso el servicio no vuelva a sus hogares según lo indicado, exhorta a los vecinos a comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información.

Sin servicio en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos, A.H. Horacio Zevallos Grupo J, calle D Mz. C, C1, E, D.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos, A.H. Horacio Zevallos Grupo J, calle D Mz. C, C1, E, D. Por baja presión de agua desde las 12 m. del viernes hasta la 1:00 a.m. del sábado 11 en Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced. Sectores 179, 180 y 181.

Interrupción del servicio en Ate.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Terrazas Santa María Matabuey - E. Carapongo. Cuadrante: A.H. Santa María Alta de Huachipa, Av. Los Claveles, Los Girasoles, Santa María de Huachipa, Asoc. Solidaridad, Asoc. Luis Bueno, Agrup. Familiar Cerro Santa María del Señor de Chachuy.

en A.H. Terrazas Santa María Matabuey - E. Carapongo. Cuadrante: A.H. Santa María Alta de Huachipa, Av. Los Claveles, Los Girasoles, Santa María de Huachipa, Asoc. Solidaridad, Asoc. Luis Bueno, Agrup. Familiar Cerro Santa María del Señor de Chachuy. Sin recurso hídrico desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Las Terrazas de Santa María Alta Matabuey, Asoc. Viv. Casa Huerta Santa María Huachipa Alta, Dignidad Nacional, Agrupación de Fam. Unión Juventud Carapongo.

Sin agua en Breña

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Chacra Colorada. Cuadrante: Av. Zorritos, Av. Alfonso Ugarte, Av. Arica, Jr. Gral. Varela, Jr. Huántar. Plaza Bolognesi.

En Santa Anita

Desde las 12 m del viernes hasta la 1:00 a.m. del sábado 11 de abril entre Av. de la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Juan de Dios Comité 20 Ampliación, A.H. Ampliación San Juan de Dios Comité 2, A.H. Comité 18 Ampliación, A.H. San Juan de Dios, P.J. San Juan de Dios Comité 12 Ampliación, P.J. San Juan de Dios Comité 14B. A.H. Los Conquistadores, P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, U. Pop. Independencia, P.J. Independencia - Sector 333.

Otras zonas de Lima sin servicio

Corte de agua en Surco y San Antonio de Huarochirí.

Finalmente, Sedapal expresó que no habrá agua en zonas de San Juan de Lurigancho y La Molina, según las siguientes imágenes:

Así que si tenías pensado en lavar ropa o hacer uso de agua el viernes 10 de abril, ten en cuenta que Sedapal programó corte del servicio en varios distritos de Lima. ¡Toma tus precauciones!