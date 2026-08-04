¿El 7 de agosto es día no laborable o feriado? Esto revela la normativa vigente en Perú

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el feriado nacional por la Batalla de Junín, muchas personas se preguntan qué pasa con el viernes 7 de agosto: ¿es declarado día no laborable o un nuevo feriado? Conoce qué dice la normativa vigente en Perú sobre esa fecha.

¿El viernes 7 de agosto es día no laborable?

Las personas están pendientes del calendario oficial del país para identificar a tiempo qué fechas existen en este mes de agosto para tomar unas merecidas vacaciones y alejarse de la rutina laboral. De acuerdo a la Ley N.° 31530, el jueves 6 es feriado nacional, lo que permite a los trabajadores del sector público y privado descansar, en conmemoración a la 'Batalla de Junín'.

Ante ese anuncio, surge una interrogante entre los peruanos, ¿qué pasa con el día siguiente? ¿el 7 de agosto es considerado también feriado nacional o un día no laborable? Esta incertidumbre se da a raíz de la expectativa de tener un próximo fin de semana largo de hasta cuatro días consecutivos, precisamente para el sector público.

Revisando la normativa vigente en el país, cabe responder a la pregunta con un "no". Pues bien, de acuerdo al calendario de días no laborables para este 2026, no se contempla el 7 de agosto como jornada no laborable, por lo cual, las actividades laborales se desarrollarán con normalidad el viernes tanto en entidades públicas como privadas, salvo decisiones particulares de cada empleador dentro del marco legal correspondiente.

Días no laborables en agosto 2026: Esto se sabe

Si bien el 7 de agosto no es declarado "día no laborable en Perú", sí cabe precisar que, de acuerdo al calendario difundido por el portal oficial del Gobierno en gob.pe, sí hay dos fechas a considerar.

Jueves 13 de agosto es día no laborable regional por la certificación del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo, de acuerdo a la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR.

es día no laborable regional por la certificación del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo, de acuerdo a la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR. Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú, de acuerdo a la Ley N° 23849.

Días no laborables en Perú.

Feriados nacionales que restan este 2026

En caso no pertenezcas a esas regiones, no te preocupes, ya que quedan más fechas de feriados a nivel nacional en Perú, entre ellos:

6 de agosto: Batalla de Junín.

30 de agosto: Día de Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que si bien el 6 de agosto es feriado nacional, el viernes 7 no lo es y mucho menos un día no laborable, según la normativa vigente en Perú. La jornada se llevará con total normalidad en sector público como privado.