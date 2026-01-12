Delcy Rodríguez habló sobre la situación de Nicolás Maduro: "Hay un presidente rehén en Estados Unidos"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció este lunes 12 de enero sobre la situación de su país. Ratificó que el gobierno la manejan sus autoridades y no uno externo, además de señalar como "rehén" a Nicolás Maduro, quien fue detenido por fuerzas de los Estados Unidos a inicios del año.

Desde lugar atacado por EE.UU.

En Catia La Mar, en La Guaira, una zona que fue blanco de los ataques estadounidenses, la mandataria ofreció unas palabras para los lugareños. Reafirmó la autoridad que están ejerciendo desde los poderes del Estado, descartando una injerencia internacional. Indicó que su predecesor está retino en la nación norteamericana.

"Desde acá, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí, caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela, bueno aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, sostuvo Rodríguez.

Venezuela's Acting President Delcy Rodríguez:



I've seen some cartoons going around on Wikipedia about who is in charge in Venezuela.



Here there is a government, there is an acting President, and there is a President held hostage in the United States. pic.twitter.com/dOgCBdQfF3 — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Aseguró que gobierna de la mano de la ciudadanía y que están aplicando la diplomacia para fortalecer sus relaciones diplomáticas. Esto lo hacen con el objetivo de reivindicar la imagen de la nación sudamericana, además de velar por las normas que respaldan su soberanía.

"Gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para ser reivindicados y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", sentenció la presidenta encargada.

Trump se autoproclamó "presidente" de Venezuela

A través de su cuenta de Truth, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ser el jefe de gobierno de Venezuela. Esto lo manifestó al compartir una imagen de Wikipedia, en el que un usuario modificó su perfil en inglés y lo colocó como el mandatario, sin embargo, horas después el título fue eliminado por la web.

La publicación obtuvo más de 30 mil 'me gusta' por parte de los usuarios y refuerza más el discurso del inquilino de la Casa Blanca y de Washington de que ellos son los que están al mando. Esto tras la captura del líder del chavismo y su esposa el pasado sábado 3 de enero.

Por los cuestionamientos de quien gobierna a Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que son ellos los que están a cargo del Ejecutivo y no existe una injerencia externa. Aseguró que Nicolás Maduro se encuentra en condición de rehén de los Estados Unidos y que sigue siendo el jefe de Estado.