Política
Tensión entre poderes

"Incitó a cometer delito": Fernando Rospigliosi acusa a presidenta del Poder Judicial por defender el control difuso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó a Janet Tello por respaldar a jueces que inaplican normas, como la ley de lesa humanidad, al considerarlas inconstitucionales mediante el control difuso. La magistrada defendió el uso del mismo como una facultad constitucional.

Congresista consideró que uso del control difuso sería una violación a la ley. (Composición Exitosa)

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/01/2026

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acusó a la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, de "incitar a jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito". La declaración fue publicada en una columna de opinión, donde el congresista cuestionó el respaldo de Tello al uso del control difuso, mecanismo que permite a los jueces inaplicar normas que consideren inconstitucionales.  

Rospigliosi sostuvo que esta herramienta ha sido usada "de manera inconstitucional", con el fin de perseguir a militares y policías que enfrentaron al terrorismo por presuntos agentes políticos que operan desde el aparato judicial.

Caso Cayara y advertencias a jueces

El congresista hizo referencia al caso Cayara, cuya audiencia se realiza este lunes 12 de enero, y que involucra al coronel en retiro Alejandro Avendaño y otros militares procesados por hechos ocurridos en 1988 en Ayacucho. Según Rospigliosi, no corresponde aplicar el delito de lesa humanidad a hechos de hace 38 años.  

En su columna, también señaló a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, integrantes de la Tercera Sala Penal, a quienes acusó de tener "pésimos antecedentes". Advirtió que, si los mismo se niegan a acatar la ley de lesa humanidad durante durante la audiencia, deberían ser denunciados ante los organismos de control y penalmente.

"Si estos magistrados no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito", señal´ó. 

Propuesta de "barrido" al estilo Bukele

Rospigliosi fue más allá y propuso una "transformación radical" del sistema de justicia, similar a la aplicada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, defendiendo la idea de "barrerlo" y "expulsar" a una cantidad importante de magistrados que, a su consideración, entorpecen la labor judicial, comparándolo con la reciente noticia del policía que abatió a un sicario en comas, señalando que, con esa misma determinación, el próximo gobierno deberá "poner orden" en la institución.

"Se requiere no solo una reforma del sistema judicial. Hay que barrerlo, como hizo Nayib Bukele en El Salvador, expulsando a un tercio (o más) de magistrados. No hay otra manera de derrotar a la delincuencia y a los herederos del terrorismo.

Fernando Rospigliosi exige que jueces apliquen ley de lesa humanidad

La defensa de Janet Tello

Días antes, durante la ceremonia de inicio del Año Judicial 2026, Janet Tello defendió públicamente el uso del control difuso. Recordó que esta facultad está consagrada en el artículo 138 de la Constitución y vigente desde el año 1979; además, rechazó los calificativos que, desde el poder político, buscarían deslegitimar la independencia judicial.   

"Cumplieron con el deber de hacer el control difuso. Afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico", declaró.

El cruce de declaraciones entre Rospigliosi y Tello refleja una tensión creciente entre el Congreso y el Poder Judicial, en torno al uso del control difuso y el tratamiento de casos vinculados a derechos humanos. Mientras el Legislativo exige sanciones, el Poder Judicial defiende su autonomía y el respeto a la supremacía constitucional. 

