Peruanos varados en Bolivia retornaron al Perú tras bloqueo de carreteras por protestas

12/01/2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó un plan de contingencia para realizar la repatriación de 34 connacionales que quedaron varados en Bolivia tras el bloqueo de carreteras que ocurren en el país vecino.

La Embajada del Perú mantiene contacto con el otro grupo de peruanos que aún permanecen en La Paz para realizar el eventual traslado hacia el territorio peruano. Al menos

Este lunes 12 de enero, 34 peruanos retornaron al Perú tras haber permanecido varados en diversos puntos del territorio boliviano tras las protestas desatadas por la eliminación del subsidio a combustibles en este país.

Los connacionales se concentraron en la ciudad de La Paz y, desde este punto, fueron trasladados vía terrestre hacia la ciudad de Desaguadero. El grupo partió de la capital boliviana a las 11:30 (hora peruana) y llegó hacia el territorio peruano alrededor de las 14:30 de la tarde de este lunes.

Inicialmente, el Gobierno había dispuesto de vuelos humanitarios, sin embargo, esta iniciativa se vio imposibilitada al presentar inconvenientes al momento del aterrizaje en La Paz. Por tal razón, se activó el plan de contingencia alternativo.

Los peruanos varados en Bolivia retornaron hacia el país con la compañía de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia.

En el territorio nacional, los 34 connacionales fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno luego de asegurar el correcto traslado de los compatriotas.

Otros ciudadanos por repatriar

Tras su llegada al Perú, se realizó el traslado de los 34 compatriotas hacia la ciudad de Juliaca tras una coordinación con el Ministerio de Defensa. Estos fueron transportados mediante un vehículo del Ejército del Perú.

Por su parte, otro grupo de connacionales permanece varados en Bolivia de los cuales se encuentra pendiente el traslado hacia el territorio peruano. Por tal razón, la Embajada peruana y el Consulado General en La Paz "mantienen un contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana".

Al momento, se encuentran evaluando las alternativas para realizar el traslado de estos peruanos que continúan a la espera de su traslado. Sin embargo, la Cancillería mencionó que se realizará su "pronto retorno al país".

