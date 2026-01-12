Martín Pérez Guedes asegura que plantel de Universitario se está adaptando a la idea de Javier Rabanal

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pretemporada de Universitario de Deportes arrancó la pasada temporada bajo el mando de Javier Rabanal, su nuevo entrenador. Sobre él y su trabajo, habló Martín Pérez Guedes, el volante argentino que aseguró que el grupo se está adaptando a la idea de juego del estratega español para conseguir el tetracampeonato.

Paso a paso

El futbolista del cuadro crema sostuvo que los trabajo mando el director técnico español van por buen camino y que de forma progresiva entienden su concepto. Considera que la campaña va a ser compleja y que no será sencillo retener el título de la Liga1 y al mismo tiempo, hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

"La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el 'profe', ahí adaptándonos a la idea. Obviamente que cada entrenador tiene su idea y es ir progresivamente acomodándonos a lo que nos pide, así que el grupo está bien, con ganas de que empiece el torneo, va a ser un año lindo y duro, sostuvo Pérez Guedes.

"Estamos haciendo una linda pretemporada con el profe. Es lo que más cuidamos -el grupo-"



Martin Pérez Guedes, jugador de Universitario de Deportes.



Con respecto a las nuevas incorporaciones, el polifuncional jugador destacó que suman a la base del equipo, que está mentalizado en volver a ser campeón nacional. Agregó que la unidad del plantel y que varios jugadores permanezcan ha sido importante para que solo necesiten de algunos refuerzos que lo complemente.

"Los chicos que vengan son bien recibidos por todo el grupo, somos un buen grupo que siempre tiramos para adelante. Es lo que más cuidamos, son buenos chicos y nos podrán aportar muchas cosas. Cada año es diferente, los demás equipos se están reforzando también", manifestó.

Fixture de Universitario en Liga1

El inicio de la Liga1 2026 está programado para el 30 de enero y en la primera fecha el cuadro merengue enfrentará a ADT de Tarma de local en el estadio Monumental. Para la segunda jornada deberá salir de Lima y visitar la 'ciudad imperial' donde se medirá ante Cusco FC, segundo en la campaña anterior.

Por la fecha 3 se medirá con Cienciano, otra vez de local y en la siguiente tendrá su primera gran prueba contra Sporting Cristal en el estadio Nacional. El clásico con Alianza Lima está programado recién para la novena jornada.

