No precisa la afección

Martín Vizcarra: INPE confirmó que expresidente fue llevado a un hospital en Ate para una cita programada

El INPE confirmó que Martín Vizcarra, recluido en el penal de Barbadillo, dejó el penal temporalmente para asistir a una cita médica en un hospital en Ate. Aseguró que regresó en "condiciones normales".

Martín Vizcarra fue trasladado temporalmente a un hospital en Ate.
Martín Vizcarra fue trasladado temporalmente a un hospital en Ate. (Composición Exitosa)

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/01/2026

Debido a repentino mal de salud que no se ha confirmado, Martín Vizcarra dejó temporalmente el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido y fue trasladado a un hospital en Ate. Esto lo dio a conocer el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de sus redes sociales, detallando que reingresó con normalidad.

Bajo custodia policial

Aunque no se precisó que enfermedad presentó el exmandatario, el INPE aseguró que lo llevaron bajo estrictas medidas de seguridad al hospital Lima Este Vitarte - MINSA, para una cita médica programada. En una actualización, precisó que regresó en "condiciones normales" al centro penitenciario donde cumple condena.

No es la primera vez que el exjefe de Estado abandona Barbadillo por una afección a su salud. En diciembre del 2025 fue llevado al mismo centro hospitalario tras una descompensación a causa de un mal cardiaco que padece, siendo llevado de ida y vuelta bajo una fuerte custodia policial.

Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años impuesta por el Poder Judicial que lo encontró culpable del delito de corrupción cuando era gobernador de Moquegua, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. También recibió una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa.

La investigación de la Fiscalía de la Nación concluyó que el expresidente de la República gestionó y recibió 2,3 millones de soles en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA. Esto favoreció a las empresas mencionadas para ganar las licitaciones en obras públicas mientras estuvo al mando de la región.

Hermano de Vizcarra excluido de elecciones

El último domingo 11 de enero el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 (JEE), declaró improcedente la candidatura al Senado de Mario Vizcarra. La decisión fue tomada por la condena por peculado que cumplió y fue publicada en la Resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE, emitida el día de ayer.

De acuerdo al artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden presentarse a los comicios para cargos legislativos aquellas personas que hayan sido condenados por peculado, colusión o corrupción de funcionarios, aun si fueron rehabilitados. Esto se refuerza con el  artículo 34-A de la Constitución que establece límites.

Para asistir a una cita médica programada, el expresidente, Martín Vizcarra, dejó temporalmente el penal de Barbadillo y conducido al hospital Lima Este Vitarte - MINSA, confirmó el INPE. La institución señaló que retornó a su centro de reclusión sin problemas.

