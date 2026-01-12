RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ascenso excepcional

Policía que abatió a sicario en Comas fue ascendido en Palacio de Gobierno

Con la participación del presidente José Jerí, Eriksson Roy Pozo fue ascendido excepcionalmente de cargo durante una ceremonia en Palacio de Gobierno por abatir a un sicario en Comas días atrás.

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/01/2026

Eriksson Roy Pozo Reátegui, policía de 31 años que el pasado miércoles 7 de enero logró abatir a un sicario en Comas mientras se hallaba de civil, fue condecorado y ascendido al cargo de suboficial de primera en una ceremonia llevada a cabo este lunes 12 de enero en Palacio de Gobierno, contando con la participación del mandatario José Jerí y el comandante General de la PNP, Óscar Arriola.

Ambas autoridades se encargaron de colocar los galones al agente, destacando su heroico accionar frente al previo asesinato de un chofer que luego terminó con la caída del responsable en su manos, que no dudaron en reaccionar contra la criminalidad y la extorsión.

Con un discurso tras la colocación de los distintivos que ahora reconocen su nuevo rango, Arriola destacó la labor del efectivo policial durante los sucesos que tuvieron lugar el pasado miércoles, señalando que el accionar visto deberá servir de ejemplo para el resto del cuerpo policial en la lucha contra el crimen organizado y, en especial, el sicariato y la extorsión.

Nota en desarrollo...

