Republicanos de EE.UU. reconocen a González y Machado como gobierno legítimo de Venezuela

Republicanos del Senado de Estados Unidos impulsaron una resolución para reconocer a Edmundo González y María Corina Machado como el legítimo gobierno de Venezuela.

Una resolución por parte del ala republicana del Senado de Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela y a María Corina Machado como parte de la oposición venezolana.

El acta, liderada por Rick Scott, elogian la operación militar del gobierno de Estados Unidos y reconocen el efecto de la oposición política por parte de González y Machado.

En la resolución califican a Nicolás Maduro como 'narcoterrorista' cuya captura fue resultado de una "exitosa operación" desplegada durante la madrugada del 3 de enero en Caracas.

Tras este despliegue militar, el documento indica que ahora se ha encaminado a los ciudadanos venezolanos "hacia la libertad y prosperidad". Además, resaltan la oposición desplegada por ambos opositores venezolanos.

"Considerando que el pueblo venezolano, gracias a la acción audaz y enérgica del gobierno de Estados Unidos, ahora cuenta con un camino hacia la libertad y la prosperidad, trazado inicialmente por la valiente oposición venezolana, liderada por Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado", precisa el documento.

Elogian operación militar del gobierno de EE.UU.

En la resolución, los republicados del Senado resaltan el despliegue militar de las Fuerzas estadounidenses y resaltan que esta se dio gracias a la "acción audaz y enérgica del gobierno de Estados Unidos".

Además, elogian la figura de Donald Trump, miembro del partido, y su gestión por su "audaz liderazgo, visión estratégica y compromiso inquebrantable con la justicia". Señalan que por este ataque militar se ha garantizado la protección de los ciudadanos norteamericanos.

"Elogia la Operación Absolute Resolve por su precisión, eficiencia y papel en la lucha contra la inestabilidad regional de larga data en América Latina", indica.

El documento indica que gracias a este accionar militar se "allanará el camino para las transiciones democráticas en Venezuela" y aseguran que se promoverá la estabilidad regional en América Latina.