¡A tubos y escobazos! Novia e hija de hombre fallecido se pelean para obtener su HERENCIA

Dos mujeres protagonizaron una disputa por la herencia de un hombre fallecido, quien era el padre de una de ellas. La escena fue captada por cámaras de vigilancias y difundida en redes sociales.

Según las escenas difundidas, el hecho ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza. Juana, la mujer que comenzó la riña, se presume como pareja extramarital de quien fue identificado como Mario y exigía que le dieran el dinero que le corresponda por haberlo "amado".

La hija de Mario, identificada como Nayeli, aseguró que no es la primera vez que la expareja de su progenitor la busca para agredirla e incluso ya levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al verse intimidada y en peligro, la joven no dudó en defenderse a escobazos, puesto que Juana la quería agredir con tubos.

Juana se le acerca sigilosamente cuando la ve barriendo en la acera e intenta darle un par de golpes. Debido a los forcejeos, ambas caen al suelo y se arrastraron entre jaloneos y golpes hasta la entrada de un inmueble, en donde Juana fue azotada contra las escaleras un par de veces.

Tras escuchar los gritos y percatarse que la pelea se intensificaba, los vecinos decidieron intervenir y separar a ambas mujeres. Una vez controlada la acalorada situación, Juana se retira del lugar, mientras que Nayeli tuvo que ser trasladada al Hospital General Balbuena por las lesiones que tuvo en el rostro.

El periodista Carlos Jiménez reportó que esta no es la primera vez en que Juana atenta contra la integridad de Nayeli. En el programa de Telediario compartieron otros dos videos donde se puede ver a la expareja del señor soltando golpes a una barrera de plástico mientras intenta agredir a Nayeli, en su local.

Asimismo, se reveló que Nayeli denunció que su agresora fue amante de su padre, y ahora reclama por ser excluida de la herencia, llegando a robar documentos de una propiedad que el señor Mario le dejó a su hijo.

Como era de esperarse, el caso generó gran controversia en redes sociales, puesto que los internautas cuestionaron la actitud de la mujer por exigir que le den su parte de la herencia, a pesar de que no estaba casada con el difunto.

"La novia no puede reclamar porque no hay ninguna acta de matrimonio y lo principal es la familia", "hambre e ignorancia", "la amante pelea lo que no es suyo y la hija solo lo está defendiendo", expresaron en X.