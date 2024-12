Mujer EXIGE a su ex que compre juguetes para el hijo de su nueva pareja: "Mi amor no trabaja, ayúdale"

16/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer exigió a su exesposo que le compre juguetes para el hijo de su nueva pareja, alegando que este último no tenía dinero porque estaba desempleado desde hace tres meses. La escena generó polémica en redes sociales, especialmente en TikTok.

Muchas relaciones optan por finalizar en buenos términos, mientras que otros atraviesan una serie de conflictos y problemas que no les permiten mantener la cordialidad ni por el bien de sus hijos, frutos del amor que alguna vez se juraron.

Pide a su ex que ayude a su nueva pareja

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre se encuentra de compras en un supermercado, pero de pronto queda impactado por el peculiar pedido de su exesposa, quien incluso le puso una demanda.

La mujer coloca en el carrito de compras un juguete adicional a los que ya llevaban para la hija que ambos tienen, fruto de su matrimonio. La fémina le explica que ese nuevo objeto es para el hijo de su nueva pareja y espera que pueda pagarlo para darle una alegría, a pesar de que no sería su responsabilidad.

El hombre la mira sorprendidos y le increpa que no lo hará, puesto que él solo compraría lo necesario para su "retoño" y no de los sujetos con quien ella esté saliendo. Además, le recordó que era algo inconcebible porque él se sacrifica para que no le falte nada a su hija e incluso le puso una demanda por pensión alimenticia.

"Mi hija es mi hija, recuerda (...) escogiste al vato porque tenía más feria que yo (...)", dice el sujeto visiblemente indignado. La situación se tensa cuando la mujer amenaza con no comprarle juguetes a su propia hija si él no accede a su petición.

Nueva pareja no trabaja desde hace meses

El hombre le recuerda a su ex que ella escogió a su nueva pareja por su supuesta estabilidad económica. La mujer, en su intento de que cambie de opinión le dice que el nuevo "amor de su vida" tiene tres meses sin trabajar y pensó que él podría "solidarizarse con su caso".

"Te lo va a agradecer, ayúdale", le exclama la mujer, pero su ex se mantiene firme y asegura que no necesita que nadie le agradezca porque solo le importa su propia hija y no de otros.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó cientos de reacciones en TikTok: "Tiene toda la razón el señor", "¿es broma verdad?", "el niño no tiene la culpa", "¿en serio hay mujeres así?".

De esta manera, una mujer en México impactó a todos al pedir a su exesposo comprar juguetes para el hijo de su nueva pareja, a pesar de haberle demandado por pensión alimenticia. El exesposo se niega, argumentando que su prioridad es su propia hija.