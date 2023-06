Aeromoza revela los hábitos más desagradables de los pasajeros en vuelos

Los vuelos son una experiencia única y emocionante para la mayoría de las personas, pero para los asistentes de vuelo, pueden ser testigos de comportamientos que rayan en lo desagradable. Una azafata ha decidido abrir el telón y compartir algunos de los hábitos más desagradables de los pasajeros que ha presenciado a lo largo de su carrera.

A continuación, conoce las situaciones incómodas reveladas por una aeromoza que ganaron notoriedad en redes al compartir las acciones más molestas que los pasajeros suelen realizar de forma recurrente.

A través del blog de viajes del diario británico The Sun, una aeromoza escribió de forma anónima lo incómodo que a veces resultan algunos viajeros, como el hecho de enviarle besos volados o de realizar innumerables gestos solo para llamar su atención, algunos incluso han llegado a pellizcarla.

"Me han pinchado, pinchado e incluso algunos me han pellizcado. Hay tantas otras formas de llamar nuestra atención a medida que avanzamos por el pasillo que nunca debería llegar al contacto físico, que es un límite que a la mayoría de nosotros no nos gustaría que cruzaras", sostiene en su testimonio que también fue replicado por el New York Post.