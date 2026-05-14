Perrito perdido se reencuentra con su dueño después de varios días y genera ternura en redes

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un emotivo reencuentro entre un perrito y su dueño se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales durante los últimos días. La historia ocurrió en Argentina y logró conmover a miles de usuarios, quienes reaccionaron con ternura al ver cómo el animal volvía a los brazos de la persona que lo buscó sin descanso durante varios días de angustia e incertidumbre.

¿Cómo se reencontró el perrito con su dueño?

El protagonista de esta historia es Mariano Regonat, un hombre que inició una intensa búsqueda luego de que su perro "Roco" desapareciera en medio de una tormenta registrada en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Desde el primer momento, utilizó sus redes sociales para compartir fotografías del animal y pedir ayuda a vecinos y conocidos con el objetivo de encontrarlo sano y salvo.

Con el paso de los días, la preocupación fue creciendo debido a que no había rastros del perrito. Sin embargo, la esperanza regresó cuando una colega le avisó que Roco había sido visto en una zona alejada de su hogar. Mariano acudió rápidamente al lugar y logró reencontrarse con su mascota en un momento que quedó registrado en video y que posteriormente se viralizó en distintas plataformas digitales.

En las imágenes se observa al perro correr hacia su dueño apenas lo reconoce, mientras ambos protagonizan una escena cargada de emoción. La reacción de Mariano llamó especialmente la atención de los usuarios por el evidente cariño y conexión que mantiene con el animal, al que considera un integrante más de su familia. Muchos internautas destacaron la fidelidad de los perros y el fuerte vínculo afectivo que pueden desarrollar con las personas.

Roco vuelve a casa

Tras recuperar a Roco, Mariano agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y compartió nuevas imágenes del perrito descansando en casa. Además, contó que sus mascotas se convirtieron en un importante soporte emocional en momentos difíciles de su vida, razón por la cual el reencuentro tuvo un significado aún más especial para él.

"Cuando perdí a mi hijo, me aferré fuerte a mi perro. Los perros me ayudaron a salir adelante tras la muerte de mi hijo. Su lealtad es indescriptible", declaró Mariano respecto al, amor que siente por su mascota, a quien considera un miembro más de su familia.

Es así que, la historia de Mariano y Roco logró tocar el corazón de miles de personas en redes sociales. El emotivo reencuentro dejó en evidencia el fuerte vínculo entre los animales y sus dueños, además de demostrar cómo la solidaridad de los usuarios y vecinos fue clave para que el perrito regresara sano a casa.