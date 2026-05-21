Hombre pagará PENSIÓN alimenticia por su "perrhijo" tras divorciarse de su pareja

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un juez ordenó a un hombre el pago de una pensión alimenticia para su "perrhijo" tras divorciarse. La resolución judicial reconoció a su perrito como "ser sintiente con derechos", por el que le corresponde el pago por manutención, lo que ha generado el debate en las redes sociales.

Deberá pasar manutención por su "perrhijo": Caso viral

En las últimas horas, una resolución judicial ha causado gran revuelo en las redes sociales. Pues bien, se dio a conocer que un juez en Salta, Argentina, por primera vez, ordenó que un hombre pasara manutención para su perrito luego de divorciarse de su pareja: deberá pasar pensión alimenticia para la mascota que tenía con su ahora exesposa tras el divorcio.

De acuerdo a la resolución, el caso se originó luego de que la exesposa asumiera de forma permanente el cuidado de su mascota a quien consideraban como un "perrhijo". Debido al incremento en los costos de manutención del animalito, la mujer decidió recurrir a los tribunales de Salta para solicitar apoyo económico, alegando que los gastos en alimento balanceado, medicamentos, vacunas y consultas veterinarias afectaban sus finanzas.

Tras la revisión de la situación, el juez determinó que el "perrhijo" debía ser reconocido como un miembro más del núcleo familiar, lo que valida legalmente el concepto de "familias multiespecie". Con ello, se determinó que el hombre debía pasarle a su expareja un pago mensual para el bienestar del perrito.

Fallo inédito: Otras medidas de la justicia tras divorcio

Pero no todo quedó ahí, ya que el fallo judicial también dictaminó la creación de un régimen de visitas obligatorio, además de que, independientemente de la persona con la que viva el perrito de manera permanente, ambos tenían la obligación legal y moral de mantenerse pendiente del bienestar del "perrhijo".

Finalmente, se señaló que en los fundamentos de la sentencia, el juzgado destacó que las mascotas no pueden ser consideradas simples bienes materiales o "cosas", sino "seres sintientes", es decir, seres capaces de experimentar sensibilidad y emociones.

Reacciones al caso viral en redes sociales

Como era de esperarse, la decisión judicial se volvió viral en redes sociales y generó cientos de comentarios. Pues bien, algunos usuarios celebraron el fallo con un avance social para reconocer a las mascotas dentro de las familias, pero otros consideraron excesivo igualar estos casos a los de manutención de hijos humanos.

De esta manera, un fallo en Salta redefine la responsabilidad compartida sobre el bienestar de las mascotas tras separaciones: un juez determinó que un hombre pague la pensión alimenticia de su "perrhijo" tras divorciarse de su pareja.