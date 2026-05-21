Ciudadano peruano resulta abatido por Carabineros durante operativo en frontera chilena

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo policial contra el contrabando en la frontera entre Chile y Perú terminó en tragedia este lunes. Un ciudadano peruano fue abatido por Carabineros tras ser intervenido en el sector de Laguna Blanca, desatando una investigación oficial para esclarecer la legalidad de los procedimientos utilizados.

Detalles del operativo fronterizo

Según reportes, el incidente ocurrió durante la ejecución del Plan Escudo Fronterizo. Los uniformados detectaron vehículos circulando por rutas no habilitadas. Tras detener a algunos individuos, se inició una persecución contra otros automotores que intentaban escapar, culminando en el desenlace fatal ya reportado públicamente.

El conductor del vehículo implicado, identificado como Óscar Rubén Paredes Carita, desobedeció las órdenes de alto impartidas por los agentes. La versión oficial sostiene que el hombre intentó atropellar a un carabinero, provocando que un segundo funcionario disparara su arma de fuego para detener su marcha.

El conductor de la camioneta desobedeció las órdenes policiales y, presuntamente, intentó atropellar a uno de los agentes. De acuerdo con la versión oficial, otro funcionario empleó su arma de fuego para impedir el avance del vehículo. El conductor quedó herido y murió en el lugar.

Según la fiscalía, el conductor realizó maniobras peligrosas poniendo en riesgo directo la integridad de los agentes presentes en el lugar. Ante el peligro inminente, uno de los funcionarios utilizó su arma de servicio para detener el vehículo, resultando el conductor herido de gravedad fatal.

Tras el incidente, el equipo multidisciplinario encargado del caso inició las diligencias para reconstruir los hechos. El objetivo principal es determinar si el accionar del personal policial se ajustó estrictamente a los protocolos vigentes sobre el uso de la fuerza en procedimientos fronterizos de alto riesgo.

Investigación en curso y antecedentes

Actualmente, la Fiscalía de Arica coordina las diligencias junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. El objetivo es reconstruir los hechos y determinar si los efectivos actuaron bajo los protocolos establecidos. El cuerpo fue derivado a la necropsia de ley para

avanzar trámites.

Fuentes oficiales informaron que Paredes Carita registraba antecedentes previos en el sistema chileno. Específicamente, contaba con dos órdenes de detención vigentes por delitos de contrabando y una orden formal de expulsión. Estos datos forman parte del expediente que ahora es analizado por las autoridades competentes.

Este caso de un peruano abatido por Carabineros en la frontera destaca los riesgos en zonas de contrabando. La investigación sobre el operativo en Chile y Perú sigue activa para esclarecer responsabilidades sobre el fallecimiento de este ciudadano y evitar futuros incidentes en esa zona.