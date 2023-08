"Consejo ancestral": Joven revela cómo usa maquillaje natural y cuida su piel

04/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos retos virales, consejos de gastronomía, deportes y belleza, tal como el compartido por la cuenta de @_nunkui_, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una joven indígena demostraba cómo genera su propio maquillaje con achiote y plantas naturales.

Maquillaje natural

En el material audiovisual, de un minuto y 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Nunkui, mostró a todos sus seguidores cómo se puede hacer uso de la naturaleza para crear su propio 'skincare'.

Según el clip, un turista le preguntó cómo hacen las mujeres que viven en la selva, alejados de la ciudad y donde no hay tiendas de cosméticos, por lo cual la joven no dudó en subir un video donde explicaba a detalle cómo se maquillaba.

Sin químicos

Como si eso fuese poco, Nunkui también compartió algunos de sus mejores consejos para aprender a cuidar la piel de forma natural sin tantos químicos de por medio: ¡gracias a la madre naturaleza! Poco a poco hace uso de una fruta de color rojo para luego delinear sus ojos, pintas sus labios y tratar de simular un rubor.

"Turista: las indígenas no se maquillan porque no conocen el maquillaje. Yo: ¿cómo que no?", se lee en la breve descripción del clip, que logró sumar un poco más de 2 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintas plataformas como Twitter y Facebook. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por mostrar con orgullo los beneficios de los productos naturales de su comunidad.

"El achote perfecto para todo, yo también lo utilizo de tinta de labios y seco para la comida". "qué piel tan bonita", "su piel es hermosa", "y maquillaje natural, no puro químico, me encanta", "y mi novia haciéndome gastar dinero en tónicos, cremas y demás cosas para la piel, me voy es pal monte a buscar ese árbol, pero yaaaaaa", "sangre de drago... medicina ancestral muy bueno", "mis maquillajes son el tinte puro de las flores de mi jardín", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven indígena enseñaba cómo genera su propio maquillaje con achiote y daba consejos para cuidar su piel sin químicos.