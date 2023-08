"¿Cómo es posible este suceso?": Joven sorprende al preparar menú con 2 soles

03/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales muchos jóvenes ven la oportunidad de brindar algunos consejos de belleza, moda, gastronomía, entre otras áreas generando furor entre sus seguidores, tal como el caso de Rich Puchoc, quien compartió en su cuenta de la famosa plataforma asiática de TikTok, una forma de preparar una comida con solo S/ 2.

Cocina con solo 2 soles

En el material audiovisual, de un minuto y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Rich Puchoc, contaba que inició un reto de 100 días en el cual debía preparar una comida con lo que iba ahorrando, desde un sol por día, causando el asombro de todos en las redes sociales.

En la escena se ve cómo el joven peruano sale a la calle a conseguir los ingredientes necesarios para preparar su platillo y entre ellos se encuentra: un kilo de papa con S/ 1,20, un huevo a S/ 0,60 y perejil a solo S/0,20.

Luego, el joven procede a cortar las papas y freírlas en aceite, agregar el perejil y luego el huevo. Tras lograr su cometido decide dar a probar su platillo a un niño pequeño.

"Día 2/100 cocinando con un sol más cada día. Hoy con 2 soles ingredientes: -papa s/1.20 -huevo s/0.60 -perejil s/0.20", se lee en la breve descripción del video que logró miles de interacciones en la plataforma china.

En sus siguientes videos, el chico cuenta cómo irá aumentando un sol por día para ir creando más potajes con poco presupuesto, demostrando su habilidad e ingenio para ahorrar.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse sorprendidas y en aplaudir el ingenio del joven peruano por ahorrar en sus comidas. Sin embargo, aparecieron otros usuarios que generaron polémica tras señalar que no dio detalles sobre sus otros gastos como el del aceite y gas utilizado en su proceso de preparación.

"Se ve rico", "y yo gastando 80 soles para mi almuerzo", "no me cuadra la receta porque no tengo aceite", "le faltó el precio de la sal, aceite y gas", "con 5 soles se hará un buffet", "ya quiero ver qué hace con 3 soles", "mi comida para cuando me independendice", fueron alguna de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran controversia y debate en redes sociales porque algunos indicaron que la escena era falso, ya que en sus hogares hacen uso de más de 20 soles para preparar una comida y no solo 2 soles como mostró el joven peruano.