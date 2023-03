Creadora de Twitter Blue duerme en oficina y Elon Musk la despide

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A pesar de salvarse de las primeras tres rondas de recortes por parte del empresario Elon Musk, una fotografía que se viralizó en las redes sociales fue el motivo para el sorprendente despido de Esther Crawford.

Crawford alegó que durmió en el suelo de las oficinas para incentivar a otros trabajadores a quedarse en la sede de Twitter para cumplir con los plazos que solicitaba la compañía; sin embargo, Elon Musk prosiguió con la ola de recortes de personal y presupuesto, lo cual afectó a miles de familias estadounidenses.

"Lo peor que podrías pensar al verme apostar todo a Twitter 2.0 es que mi optimismo o mi trabajo duro fueron un error. Estoy profundamente orgullosa del equipo por construir a través de tanto ruido y caos", escribió en la red social a modo de respuesta para quienes criticaron su decisión.

Además, Esther Crawford fue considerada por todos sus compañeros como parte de los pocos ejecutivos que ya trabajaban en Twitter antes de que fuera adquirido por Musk, y parte importante del desarrollo de la empresa al tomar la responsabilidad de la creación de Twitter Blue.

Por otro lado, se resalta que entre las medidas que fue implementando Elon Musk está la inhabilitación de aplicaciones como Slack y Google Chat, con la finalidad de frustrar e interrumpir la comunicación interna durante los despidos.

Recompensa para quienes permanezcan en Twitter

Se estima que la reconocida empresa de Twitter pasó de las 7.500 personas en nómina a tener un increíble número por debajo de 2.000. Sin embargo, Musk sorprendió a todos al declarar que las personas que permanezcan con él serán premiadas con acciones, basados en su desempeño.

El CEO de Twitter publicó en su red social: "completamos una revisión organizativa difícil centrada en mejorar la ejecución futura, utilizando todos los comentarios que pudimos recopilar de toda la empresa. Los que quedan son muy apreciados por quienes los rodean".

Es la primera vez que el empresario se comunica con los colaboradores tras los despidos masivos. Sin embargo, la noticia no fue muy bien recibida por todos, y uno de ellos no dudó en declarar al medio The Verge: "creo que solo está derribando esto hasta los espárragos y trata de funcionar lo más delgado posible hasta que el mercado cambie".