"¿Cuándo vas a crecer?": Madre regaña a su hijo 'streamer' durante transmisión en vivo

En la actualidad, muchos jóvenes se dedican a realizar transmisiones en vivo mostrando cómo se juegan algunos juegos populares en redes sociales, hasta el punto de tomarlo como un trabajo, algo que les genere un ingreso económico, pero ello no es bien visto por algunos padres de familia. Es así como un video publicado en TikTok generó el debate por la forma en que una madre interrumpió el 'en vivo' de su hijo influencer.

¡Tienes 23, ya madura!

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que Gonzalo Muñiz, un streamer argentino de 23 años, realiza una transmisión en vivo y conversa con sus seguidores de forma amena y tranquila, hasta que vio a su madre ingresar a su habitación y aprovecha en pedirle dinero, sin saber lo que ella le respondería.

"Si no dejaste plata automáticamente no voy a la escuela, te dije", reclamó el joven a su madre ni bien vio que estaba en su cuarto. A lo que ella le increpó: "Todos los años lo mismo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Qué pasa con tu cerebro que no funciona? Estás con el celular como un niñito de dos años. ¡Ya tienes 23, Gonzalo!".

Ante ello, Gonzalo no se quedó callado y la llamó "idiota", lo que enfureció aún más a la mujer. "Idiota es cuando no piensas. Yo pienso en mi futuro ¿vos no piensas?", respondió ella demostrando que no estaba de acuerdo con lo que se dedicaba a hacer todos los días su hijo frente a la computadora.

"Mamá, lo chistosa que eres"

Cuando el joven se percata de que seguía en la transmisión, intenta modificar su actitud: "Mamá, lo chistosa que eres". Pero su madre no terminaba de recalcarle su error: "No soy chistosa, es triste, no es de risa y me da bronca ver que no creces, no puede ser que no crezcas ni pienses en tu futuro. (...) Cuando empiezas a trabajar, no vas a tener ganas y vas a tener que ir igual; yo no tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas de quedarme durmiendo e ir a trabajar igual. La escuela es lo mismo, es una responsabilidad".

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, la polémica escena compartida generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar a la madre al momento de reclamarle a su hijo por su actitud y dejadez en los estudios por estar más tiempo en los videojuegos y transmisiones en vivo.

"Cada vez que no tengo ganas de estudiar veo este video y automáticamente me dan ganas de estudiar", "yo le llegó a contestar así a mi vieja y me reinicia el Windows", "si le contesto así a mi madre, me rompe la computadora y el celular", "le llego a decir idiota a mi mamá y el que me dice "no debiste" es San Pedro", comentaron algunos usuarios en TikTok.