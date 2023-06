¡Es su campeón! Abuelito conmueve al participar con su nieta en concurso escolar

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos abuelitos buscan la mejor forma de pasar tiempo junto a sus pequeños nietos, así sea dejar de lado sus actividades diarias. Es así como un video compartido en TikTok nos demuestra el amor incondicional de un señor de avanzada edad hacia su nieta en un concurso escolar por el 'Día del padre'.

Conmovedora escena

Mientras que otros pequeños participaban en la competencia con sus padres más jóvenes, el abuelito no dudó en demostrarle a todos su capacidad física y flexibilidad para obtener los mejores resultados en el concurso, mientras que su nieta estaba en su espalda con una gran sonrisa.

El video subido por la cuenta de @Ana Illicachi436, se ve el preciso momento en que el señor comienza a 'gatear' de forma rápida para llegar en primer lugar en el concurso.

"Ganamos, sí, gracias abuelito. Dios te bendiga y seas eterno", se lee en la breve descripción del clip de 16 segundos de duración que tiene como voz en off la de Goku, personaje principal de uno de los animes favoritos por muchos, 'Dragon Ball Z', donde él conoce, por primera vez, a su abuelito.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor al ver cómo hacía todo su esfuerzo por no rendirse y ver feliz a su nieta con una victoria en la competencia.

"Los abuelos deberían ser eternos", "es en estos momentos donde lloro de nuevo papá, tu nieta te extraña", "se le felicita la empatía del señor al dejar celebrar que ganó", "no conocí a ninguno de mis abuelitos... Pero sé que me reconocerán en el cielo y los abrazaré", "mi viejito ya está en el cielo, pero siempre fue un buen padre para mí", "la escena no me sacó una lágrima sino recordar a Goku llorando con su abuelito", "qué momentos", "los abuelos son lo máximo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip acumuló 19.000 'Me Gusta' y 410 mil reproducciones, al ver cómo un abuelito hacía todo lo posible para ganar la competencia que realizó el colegio de su nieta. Otros usuarios señalaron que el hombre más joven que competía contra él, lo dejó ganar, por lo cual aprovecharon en reconocer su amabilidad para que el abuelito y la pequeña puedan celebrar felices su victoria.