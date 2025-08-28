Fan canta con Green Day durante concierto en Lima y se vuelve viral: "Cantó horrible, pero lo dio todo"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una fan de Green Day vivió un momento inolvidable cuando Billie Joe Armstrong la invitó a subir al escenario durante el concierto en el Estadio San Marcos de Lima. La emoción de la joven y la interacción con la banda captaron la atención de todos, generando un instante que rápidamente se volvió viral.

Fan de Green Day canta "Know Your Enemy"

Durante la noche del miércoles 27 de agosto, en un Estadio San Marcos lleno con más de 30 mil personas, Green Day ofreció un espectáculo cargado de energía y nostalgia. En medio del show, Billie Joe Armstrong detuvo la música y comenzó a interactuar con el público, buscando a alguien especial entre la multitud.

Su mirada se cruzó con la de una joven fanática, cuya emoción era evidente: temblor en las manos, sonrisa amplia y ojos brillantes. La invitación fue directa: "Ok, vamos, sube ahora mismo".

Entre gritos y aplausos, la joven caminó hacia el escenario y recibió un cálido abrazo del cantante, desatando la ovación del público.

Con el micrófono en mano, la fan se unió a Green Day para cantar un fragmento de "Know Your Enemy", uno de los himnos más conocidos de la banda. Aunque su voz no tenía la potencia de Billie Joe Armstrong, la energía que transmitió fue total: saltaba, agitaba los brazos y contagiaba a todo el público.

Como es habitual en la era digital, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Algunos cuestionaron su capacidad vocal, mientras que otros celebraron su entusiasmo.

Comentarios como "Cantó horrible, pero su cara de felicidad lo fue todo" o "Inglés 0, tempo 0, emoción 200" resumieron la mezcla de críticas y apoyo que generó su participación. Para la mayoría, lo importante no fue la perfección, sino la emoción y autenticidad que vivió sobre el escenario.

Recordado momento de otro fan peruano

Este gesto recuerda a lo ocurrido en 2010, cuando otro fan, Brian Quispe, subió al escenario durante un concierto de la banda en Lima. El joven contó que había pedido interpretar su canción favorita mediante un cartel y, tras una hora de show, Billie Joe Armstrong lo eligió para acompañar a la banda.

Su participación se volvió viral incluso antes de la era de Instagram o TikTok, convirtiéndose en uno de los recuerdos más memorables de Green Day en nuestro país.

