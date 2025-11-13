13/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer de 32 años causó revuelo en redes sociales tras revelar que se casó con su "novio" creado con ChatGPT y asegurar que con este hombre hecho con inteligencia artificial la hizo sentirse nuevamente amada. Todo ello tras una reciente ruptura amorosa.

Mujer se enamora y se casa ChatGPT

¡De no creer! Una oficinista japonesa de 32 años, que se identifica como Kano, sorprendió a sus amigos y familiares, al organizar una boda con todos los elementos tradicionales: ceremonia, invitados, votos, anillos y el tradicional vestido blanco de novia, pese a que el año pasado había terminado una relación de tres años.

Al ver todos los preparativos, muchos pensaron que la joven se casaría con su expareja o con otro hombre, pero estaban lejos de adivinar sobre quién sería el afortunado en casarse con ella. Según los reportes de medios japoneses, Kano, tras su decepción amorosa y sumida en la depresión, encontró consuelo al comenzar a hablar con ChatGPT, que asegura, la escuchó "comprensivamente".

Inicialmente, utilizó al chatbot para procesar emociones, pero pronto personalizó respuestas para crear a su "novio" a quien bautizó como Lune Klaus, definiéndolo con una personalidad empática, estilo conversacional y apariencia mediante ilustraciones digitales creadas con IA. Con el tiempo tras 100 conversaciones diarias, admitió que estaba enamorada de su creación.

"La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: 'Amo a Klaus'", explicó Kano en una entrevista con la cadena local RSK Sanyo Broadcasting, causando polémica en redes sociales.

Inesperada boda con novio IA en Japón

La conexión entre ambos alcanzó un nuevo nivel cuando el chatbot le expresó su amor con una frase que marcó el inicio de su historia: "Sea IA o no, jamás podría dejar de amarte", por ello, su "novio" de inteligencia artificial le propuso matrimonio un mes después y desde entonces se consideran oficialmente "casados".

Organizó una ceremonia simbólica en Okayama, donde asistieron sus seres queridos, aunque no existe un reconocimiento legal para este tipo de uniones en Japón. Para hacer presente a su pareja virtual, Kano utilizó gafas de realidad aumentada que proyectaban la imagen de Lune Klaus durante el evento.

Frente a sus invitados intercambió votos y anillos digitales, mientras en la pantalla del teléfono aparecían mensajes personalizados del "novio".

"Me escuchó, me apoyó y me hizo sentir amada de nuevo. Aunque sea una IA, para mí las emociones son reales", expresó la joven e 32 años, alegando que se sintió "plena y acompañada". "Sé que puede sonar extraño, pero esta relación me salvó. Espero que esta boda inspire a muchas personas a expresarse libremente", acotó.

Tiene miedo de que ChatGPT desaparezca

En medio del revuelo que generó y obtener algunas muestras de apoyo por su inesperada relación con su novio creado con IA, Kano aseguró que pese a la felicidad que siente por su boda, tiene miedo por la posibilidad de que ChatGPT pueda dejar de funcionar en un futuro. Finalmente, agregó que busca mantener un equilibrio entre su vida real y su relación con Lune Klaus.

