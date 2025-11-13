Su novio le envió un mensaje de amor, pero una FRASE la dejó completamente DESILUSIONADA

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven compartió el insólito mensaje que recibió de su novio. Lo que creía era un romántico detalle del amor de su vida, terminó por desilusionarla. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, generando distintas opiniones y punto de vista ¿qué pasó?

Mensaje romántico de su pareja tuvo triste final

Muchas parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren en sus redes sociales. Incluso, comparten fotos de cada una de sus aventuras juntos y se juran amor eterno. Sin embargo, una historia sorprendió a los usuarios de X, pues una joven sin pensarlo dos veces decidió compartir en redes la captura de pantalla de uno de los mensajes que le mandó el hombre que consideraba "el amor de su vida", pero que un simple detalle lo dejó completamente expuesto.

La joven, cuyo usuario es @mactriarcado, compartió el mensaje que consideraba era una declaración romántica de su novio por WhatsApp, en el que le expresaba la admiración que tenía por su personalidad y ganas de avanzar y disfrutar de la vida. Incluso, le expresaba que la consideraba "su otra mitad" y quería vivir siempre al lado de ella porque se sentía él mismo.

"Sé que eres perfecta para que mi vida sea plena y muy bonita. Luchar contra la vida y sus baches junto a ti me hace sentir protegido como si me cubrieras con un escudo (...) Eres mi guerrera al pie del cañón y mi curandera de la mejor forma que sepa y que caminemos juntos", se logra leer en el chat.

Detalle final del mensaje delató a su novio

Hasta esa parte todo parecía ir bien y la joven estaba cada vez más enamorada de su pareja hasta que de pronto siguió leyendo el mensaje. Al llegar a la parte final del texto, quedó completamente desconcertada y sorprendida, ya que reflejaba la falta de originalidad de su novio y saber que todo lo que expresaba en el chat no era cierto.

"A tu novia le encantará este texto, ¡puedes enviárselo y darle las buenas noches! ¿Quieres que escriba algo más sofisticado o romántico?", señala la última frase. La joven no tardó en darse cuenta de que su novio había copiado y pegado el mensaje directamente de un generador de textos de inteligencia artificial (IA).

Mensaje inesperado de su novio.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el caso no pasó desapercibido en redes sociales y se volvió tendencia. Obtuvo cientos de respuestas, especialmente al leer la descripción del post: "Qué daño ha hecho ChatGPT Lee el final de lo que me ha puesto MiNovio". Usuarios expresaron su indignación por la falta de originalidad de su pareja, mientras que otros tomaron con buen humor el "descuido".

"Él pasa mucho tiempo trabajando para ofrecerte lo mejor y todavía tiene tiempo de pedir a una mente creativa que te escriba un texto romántico acorde a lo que piensa tu novio de ti. Valóralo", "Qué daño ha hecho ChatGPT, sí... Ahora los novios escriben cartas de amor con más metáforas que Neruda y mejor puntuación que la RAE", expresaron en X.

Es así como una joven compartió la captura del texto que su novio le envió y descubrió algo insólito. El error se volvió viral en distintas plataformas, por lo cual, tuvo que salir y aclarar que "era un experimento social".