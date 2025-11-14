Hincha rusa causa furor al declararse enamorada de los jugadores peruanos: "Quiero marido latino"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El encuentro amistoso entre Perú y Rusia, jugado el 12 de noviembre en el imponente Gazprom Arena, prometía emociones dentro de la cancha... pero nadie imaginó que una hincha rusa sería la verdadera protagonista fuera de ella. Se trata de Masha, conocida en TikTok como lamashagoryacheva, quien no solo disfrutó cada minuto del partido, sino que además quedó enamorada de los jugadores peruanos.

Hincha rusa se enamora de jugadores peruanos

Desde antes del pitazo inicial, Masha grabó todo para su comunidad: su llegada al estadio, las tribunas llenas, la energía de los hinchas y cada detalle que la sorprendía. Pero el momento que detonó su viralidad fue cuando vio ingresar a la selección peruana.

Entre risas, soltó la frase que encendió TikTok: "Ese es el equipo de Perú. Quiero marido latinoamericano" . Con eso bastó. Los comentarios llegaron como avalancha.

Peruanos preguntando "¿Alguien sabe qué documentos se necesitan para viajar a Rusia?", otros ofreciendo candidatos con humor —"Acá en Perú tengo 2 hermanos solteros y guapos"— y algunos advirtiendo entre bromas: "Sal de ahí amiga, con los de la selección no".

Hincha rusa y su reacción tras gol de Alex Valera

Pero la historia no acabó ahí. Durante el partido, Masha siguió registrando cada jugada, hasta que llegó el instante que terminó de conquistar al público peruano: el gol del empate, anotado por Alex Valera.

En el video, mientras se escucha al relator gritar: "Gol, gol, gol, gooool Peruuuuu... Alex Valera anotando el del empate" , la joven estalla en alegría pura, saltando y celebrando como una hincha más.

Luego de la celebración, tuvo otro gesto que derritió corazones. Un grupo de peruanos en el estadio la invitó a tomarse una foto con la bandera nacional, y ella aceptó encantada.

Publicó la imagen junto al mensaje: "Muy feliz cuando un país latino viene a Rusia. Gracias Perú" . La respuesta no se hizo esperar: "¡Arriba Perú!", "viva Perú y Rusia", "hermosa mi bandera", "amo la ensalada rusa".

Hincha rusa causa furor al declararse enamorada de los jugadores peruanos

Así, todo lo vivido con la hincha rusa terminó desatando una avalancha de reacciones que nacieron de su sorpresa y del cariño que generó entre los aficionados al hablar con tantas ganas de los jugadores peruanos. Lo que empezó como un video casual se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas, gracias al toque divertido con el que compartió cada momento del partido.