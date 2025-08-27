Accidente en el Metropolitano: Dan de alta a personas que fueron afectadas por el triple choque

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las personas que resultaron heridas en el triple choque de buses del Metropolitano han sido dadas de alta, tras recibir atención médica en los hospitales y clínicas cercanas.

Como se recuerda, el incidente ocurrió pasada las 7:00 p. m. del martes 26 de agosto, el mismo movilizó a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender a 45 heridos y ocasionó un intensa congestión vehicular por más de una hora en la Vía Expresa.

Personas afectadas a salvo

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que brindó orientación y apoyo sobre todos los temas relacionados con la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y demás pólizas de seguro con las que han brindado las atenciones médicas.

Agregaron, que, también han mantenido contacto permanente con los afectados y sus familiares, brindando el acompañamiento necesario. Asimismo, de que continuarán con su proceso de seguimiento a las acciones y obligaciones de los operadores del Metropolitano, los mismos que se realizan como parte del contrato suscrito entre ambas partes.

Además, señalaron que, por encargo del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, reforzarán los temas de fiscalización no solo del transporte informal sino también del formal.

🔴 #COMUNICADO | Con relación al accidente ocurrido ayer en la vía troncal del Metropolitano, la ATU informa a la ciudadanía lo siguiente. pic.twitter.com/RzMQpwIZf9 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 27, 2025

Investigación y sanciones

Con relación al accidente vehicular, la ATU confirmó el inicio de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. "La ATU ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes para determinar las causas de este accidente, tomar acciones preventivas y aplicar las sanciones correspondientes, de ser el caso", señaló la institución la noche del martes 26 de agosto.

El organismo de transporte subrayó que los resultados de estas indagaciones permitirán implementar acciones de mejora y prevenir hechos similares en el futuro.

Por su parte, garantizan que, si se determina responsabilidad de alguna de las empresas operadoras, se impondrán las sanciones que correspondan conforme al marco legal.

Este accidente en la vía exclusiva del Metropolitano es el segundo que se registra en el mes de agosto del año 2025. Como se recuerda, a inicios de temporada, una cúster, denominada 'El Anconero', invadió el carril, terminando por impactar contra una unidad troncal del transporte público anteriormente mencionado, dejando el saldo de tres personas muertas.

De esta manera, la ATU anunció que todas las personas afectadas durante el accidente ya están en sus hogares, sin lesiones que pongan en riesgo sus vidas.