Futbolista aplica RCP a una gaviota que quedó inconsciente tras un pelotazo y logra salvarle la vida

Dicen que los héroes aparecen cuando uno menos lo espera... y esta vez no llevó capa, sino chimpunes. Durante un partido, un futbolista se convirtió en el inesperado protagonista de una escena que dejó a todos con la boca abierta, luego de aplicar RCP a una gaviota que quedó inconsciente tras un pelotazo y lograr salvarle la vida.

Pelotazo deja inconsciente a una gaviota

Lo que debía ser una final tranquila de fútbol amateur terminó convirtiéndose en un momento que nadie en la cancha podrá olvidar. El partido, disputado en Estambul, se jugaba con normalidad hasta que una escena inesperada detuvo por completo el juego.

🇹🇷 CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Todo ocurrió cuando el arquero del Istanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanık, salió de su área y ejecutó un potente despeje. Para sorpresa de todos, la pelota impactó directamente contra una gaviota que sobrevolaba el campo.

El golpe fue tan fuerte que el ave cayó "como una piedra" sobre el césped y permaneció inmóvil durante varios segundos, según informó RT. En ese instante, el partido se detuvo y los jugadores comenzaron a acercarse sin saber exactamente qué hacer.

La tensión se apoderó del campo. Nadie entendía cómo un remate podía terminar en una escena tan delicada. La gaviota no reaccionaba y el silencio se apoderó de la cancha.

Futbolista aplica RCP a gaviota inconsciente

Al ver al ave desplomada, el capitán del equipo, Gani Catan, fue el primero en correr hacia el lugar del impacto. Al notar que la gaviota no respondía y parecía no respirar, decidió actuar por puro instinto.

Sin dudarlo, el futbolista inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el pequeño cuerpo del animal. El momento fue dramático y cargado de nervios, mientras los demás jugadores observaban sin poder intervenir.

Pasaron algunos minutos de máxima tensión hasta que ocurrió lo que muchos ya no esperaban: la gaviota comenzó a moverse nuevamente, desatando el asombro y los gestos de alivio entre todos los presentes.

El partido, que había quedado en segundo plano, recién pudo reanudarse luego de que el ave mostrara señales claras de vida.

Arquero queda en shock por pelotazo

El propio arquero, protagonista involuntario del accidente, confesó su impacto emocional por lo sucedido. En declaraciones a la Agencia Anadolu, Muhammet Uyanık reconoció haber quedado en "shock" al descubrir que su remate había derribado al animal.

"No me di cuenta de qué había golpeado la pelota... solo lo comprendí al acercarme al objeto blanco que cayó del cielo", declaró el guardameta, todavía sorprendido por la escena que acababa de vivir.

Luego de ser reanimada, la gaviota fue entregada al personal médico presente en el estadio para su estabilización inmediata. Sin embargo, el impacto no fue menor.

El ave sufrió daños considerables en sus alas y, por ese motivo, fue trasladada a un centro especializado para recibir atención veterinaria y asegurar su recuperación. Aunque logró salvarle la vida, la gaviota deberá pasar por un proceso de recuperación.

Gracias a la intervención inmediata de un futbolista, que le aplicó RCP, una gaviota que había quedado inconsciente por un pelotazo logró sobrevivir durante un partido amateur disputado en Turquía.