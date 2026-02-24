¡Nadie se salva! Misioneros mormones son bañados en plena calle durante los carnavales

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En febrero es temporada de carnavales, según la tradición peruana. Muchas personas utilizan los fines de semana para jugar carnavales en las calles, mojando a quienes caminan tranquilamente. Sin embargo, esta vez un grupo de vecinos fue más allá y terminó empapando a dos misioneros mormones en plena vía pública.

Misioneros mormones son bañados en carnavales

Un video publicado en Facebook muestra el preciso instante en que un grupo de vecinos busca a dos predicadores que transitaban tranquilamente por las calles de Lima. Ambos se dan cuenta de lo que estaba a punto de suceder y empiezan a correr.

El que iba delante logra escapar de un vecino que tenía un balde de agua sobre los hombros, pero su acompañante no tuvo la misma suerte y el vecino terminó echándole todo el balde de agua, sin importar que estaba vestido con traje y llevaba sus pertenencias en una mochila.

Casi al final del video se ve que el primer misionero que escapó también fue alcanzado por adolescentes que tenían en sus manos agua y pintura, que finalmente terminaron arrojándole. "No hay respeto jugando carnavales en Perú", escribieron en el video.

Recordemos que los mormones salen a predicar alrededor del mundo porque creen que es un mandamiento de Jesucristo compartir el evangelio con todas las personas. Consideran que su misión es invitar a otros a conocer su fe, fortalecer familias y brindar esperanza espiritual mediante el servicio, la enseñanza y el ejemplo cristiano.

Reacción en redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de personas tomó el video a modo de broma, resaltando la tradición de jugar carnavales en las calles de Lima. Sin embargo, otros se mostraron en contra de lo que les hicieron a los predicadores.

"No pasa nada mojando a dos jóvenes que predican la palabra de Dios", "Hasta en esto se perdieron los códigos", "En mis tiempos, los hombres mojábamos a las mujeres", "¿Por qué la gente no juega solo con los que quieren jugar? Siempre están molestando a los demás", "Ya no existe el respeto, pueden malograr sus celulares o algún objeto de valor", "La triste realidad de personas sin valores ni respeto", se lee en los variados comentarios.

De esta manera, lo ocurrido en plena temporada de carnavales, reabre el debate sobre los límites de esta tradición popular. Mientras algunos lo toman como parte del juego, otros cuestionan la falta de respeto hacia quienes no desean participar. El video continúa generando reacciones divididas en redes sociales.