Chofer prohíbe subir a grupo de 'therians' a su transporte público: "Maltrato animal"

En cuestión de horas, un clip registrado en una parada de buses encendió la polémica luego de que un chofer prohibiera subir a un grupo de 'therians' a su transporte público, una escena que no tardó en dividir opiniones y generar miles de reacciones en distintas plataformas.

Chofer prohíbe subir a grupo de 'therians'

Todo ocurrió cuando un grupo de jóvenes fue captado mientras esperaba una unidad de transporte público junto a otros pasajeros. Las imágenes, que primero circularon en TikTok y Instagram, y luego se replicaron en X (antes Twitter), muestran a tres personas usando máscaras de zorro, tigre y lobo.

En el clip también se observa que los jóvenes se desplazaban en cuatro extremidades, imitando el comportamiento de animales, mientras esperaban la llegada del bus.

Cuando finalmente el transporte público se detuvo, ocurrió el momento que terminó por encender las redes sociales. El conductor cerró la puerta frente a ellos e impidió que abordaran, pese a que se encontraban formados junto a otros usuarios.

Segundos después, el chofer volvió a abrir la puerta, pero únicamente para permitir que suba otro pasajero. Antes de retirarse del paradero, lanzó un comentario molesto dirigido al grupo de 'therians': "Luego los atropellan si siguen haciendo sus m...".

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el clip también desató una ola de comentarios que reflejan lo dividida que quedó la opinión pública. El video ya suma más de 653 mil visualizaciones y alrededor de 7 mil 'me gusta', cifras que confirman el fuerte impacto que tuvo en redes sociales.

Entre los mensajes que más se repitieron, varios usuarios respaldaron al conductor con frases como "Felicidades por el chófer", "Totalmente bien por el conductor", "Sentido común del chofer" y "Los animales no pueden subir al transporte público", en clara señal de apoyo a su decisión.

Otros internautas reaccionaron con tono irónico y burlón, comentando "Bien ahí, jajajaja" o incluso señalando que "Son capaces de denunciar al chofer por maltrato animal".

Sin embargo, también aparecieron mensajes en defensa del grupo de 'therians', cuestionando la actitud del conductor y pidiendo mayor tolerancia. "Dejen a la gente ser feliz, que hagan lo que quiera", fue otro de los comentarios que se viralizó.

Así, el chofer se volvió viral luego de prohibir que un grupo de 'therians' suba a su transporte público, en un episodio que sigue dando que hablar y generando reacciones encontradas en redes sociales.