Madre anciana llora al saber que le robaron el dinero para el tratamiento de cáncer de su hija

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una adulta mayor denunció públicamente que personas desconocidas le robaron su celular, donde tenía el dinero para el tratamiento contra el cáncer de su hija. La madre de familia lloraba desconsoladamente, ya que no sabía qué hacer y, hasta ahora, no tiene respuesta sobre quién pudo haberse llevado su equipo con el dinero.

Anciana llora por robo de celular

El hecho ocurrió en el hospital La Caleta, en Chimbote. La mujer contó frente a cámaras que se había quedado dormida al costado de la camilla de su hija y descuidó su celular un instante; sin embargo, cuando despertó ya no lo encontró a su lado. "Me rendí al sueño porque cuido de noche a mi hija, estoy cansada", dijo.

La anciana se mostraba desesperada y angustiada por el robo, ya que confesó que en el Yape de su equipo móvil tenía 500 soles que iba a utilizar para un examen urgente que requiere su hija, además de su DNI. "El dinero era para las medicinas de mi hija" , declaró en medio del llanto.

Según indicó, su hija está grave y necesita análisis de urgencia, pues viene luchando contra un agresivo cáncer de mama desde hace aproximadamente un mes. Finalmente, la mujer rompió en llanto al confesar que ha dejado de comer para juntar el dinero destinado al tratamiento de su hija. Además, pidió ayuda a las autoridades para completar el monto que necesita y así poder salvarle la vida.

"A las autoridades les pido que me ayuden a completar el dinero, porque si no, mi hija se va a morir", dijo en medio del llanto.

#chimbote_perú🇵🇪 #CHIMBOTE ♬ sonido original - Chimbote Infórmate @chimboteinformate 🔴🔵 ¡𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗟𝗠𝗢! 𝗥𝗢𝗕𝗔𝗡 𝗔 𝗔𝗕𝗨𝗘𝗟𝗜𝗧𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗢𝗥𝗠𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗦𝗨𝗘𝗟𝗢 𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗜𝗗𝗔𝗕𝗔 𝗔 𝗦𝗨 𝗛𝗜𝗝𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗖𝗔𝗡𝗖𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗛𝗢𝗦𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗧𝗔 Momentos de profunda angustia vive doña Teófila Guaine, adulta mayor de más de 70 años, quien fue víctima de un robo mientras permanecía en el área de hospitalización del Hospital La Caleta, acompañando a su hija Rosario Choquehuanca, de 43 años, paciente oncológica. El lamentable hecho ocurrió en horas de la madrugada. La abuelita, agotada tras varios días cuidando a su hija y sin contar con un lugar adecuado para descansar, improvisó un espacio en el suelo para dormir unos minutos. Fue en ese momento que personas desconocidas le sustrajeron su celular y 500 soles. Según se conoció, el dinero había sido reunido con gran esfuerzo para cubrir un análisis médico indispensable en el tratamiento contra el cáncer de su hija. Entre lágrimas, la adulta mayor pidió que al menos le devuelvan el DNI de Rosario, documento esencial para realizar los trámites ante el SIS y continuar con la atención médica. El caso ha generado indignación entre los ciudadanos, mientras la abuelita hace un llamado a la solidaridad de las autoridades y población en este difícil momento. Su hija está en la cama 16 de hospitalización para quienes quieran ayudar. Video: En Directo con Ericka Acosta. #perú🇵🇪tiktok

Se espera que la mujer pueda hablar con los encargados del hospital y revisar las cámaras de seguridad para intentar recuperar su celular y el dinero.

El cáncer de mama en el Perú

Cada año, más de 2,3 millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas con cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 8.843 casos detectados en lo que va del 2025, consolidando esta enfermedad como la más común entre las mujeres.

Sin embargo, la detección oportuna puede salvar vidas. De acuerdo con la American Cancer Society, si el cáncer de mama se diagnostica a tiempo, la tasa de supervivencia supera el 90%. Este dato refuerza la importancia de los controles preventivos y el acceso a tratamientos modernos.

La Dra. Liana Falcón, jefa de la Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM) de Clínica Internacional, explica que no existe una fórmula para evitar el cáncer de mama, pero sí una estrategia eficaz para detectarlo cuando aún es curable.

Es así que, el caso ha generado indignación y solidaridad entre quienes conocieron la denuncia. La adulta mayor espera que las autoridades revisen las cámaras de seguridad y logren identificar al responsable. Mientras tanto, clama apoyo para recuperar el dinero y continuar con el tratamiento urgente que necesita su hija.