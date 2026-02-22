¡Insólito! Pasajero se niega a subir a un taxi porque es de color rosado: "Yo soy un hombre"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 22/02/2026
Una conductora de taxi por aplicativo se llevó una gran sorpresa en un día laboral cualquiera, cuando un joven que había pedido un servicio se negó a abordar su vehículo solo porque era de color rosado y los asientos tenían revestimiento del mismo tono. El hombre aseguró que no podía subir porque era hombre y no se vería bien viajando en un auto de ese color.
Rechaza taxi por ser rosado
El video, que se ha vuelto ampliamente viral en redes sociales, muestra el preciso instante en que un hombre abre la puerta del taxi que pidió para increpar directamente a la conductora. "¿Y esta madre qué es? ¿Un vehículo rosa? No chingu*s, o sea, yo soy cabr*n, yo soy un hombre", se le escucha decir.
La conductora indicó que el color de su auto era elección suya y que el hombre no tenía por qué sentirse afectado al abordarlo. "No se te va a quitar porque te subas", respondió. Sin embargo, el hombre insistió en que el taxi rosado no era de su agrado.
La joven, muy cansada, le preguntó directamente si iba a tomar el servicio. Él respondió que tenía mucha prisa y que sí quería que lo llevaran, pero no en ese auto, por lo que le pidió a la conductora que cancelara. Ella se negó, debido a que la aplicación le cobraría una comisión.
Finalmente, el pasajero no tuvo otra opción que cancelar el servicio que había solicitado, ya que la conductora se mantuvo firme en que el color de su auto no tenía nada de malo y que no pasaría nada por subir unos minutos durante el viaje.
Internautas se burlan en redes sociales
El video no tardó en hacerse viral y varias personas cuestionaron la actitud del joven, indicando que no tenía un motivo válido para no abordar el taxi. Además, otros señalaron que el color del auto no afectaba en nada el servicio y defendieron a la dueña del vehículo.
"¿y la canción de Barbie? Si no, no subo", "Me encantó cómo contestó esta dama, qué belleza", "En resumen, no viajó", "Pobre chico, tanta inseguridad en sí mismo", "Me sorprende que aún en estos tiempos existan personas con tantos prejuicios", "Carro y masculinidad son dos cosas que no tiene", se lee en los comentarios.
De esta manera, el incidente generó un amplio debate en redes sociales sobre prejuicios y estereotipos de género. Mientras la conductora defendió su derecho a elegir el color de su vehículo, miles de usuarios criticaron la actitud del pasajero, señalando que el tono del auto no afecta en absoluto el servicio brindado.