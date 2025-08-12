Goku llegó al Perú: Joven causa furor en TikTok al lucir cabello idéntico al protagonista de Dragon Ball Z

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales han permitido que diversos temas se viralicen inmediatamente en la actualidad. Por ejemplo, destacan aquellos videos virales que causan revuelo como es el caso de un joven en Perú, que recientemente sorprendió a los cibernautas al lucir su cabello como un conocido personaje del mundo del anime.

El 'Goku peruano'

Un joven en Perú fue captado caminando por las calles luciendo una cabellera al mismo estilo de Goku, protagonista del popular anime Dragon Ball Z. Al igual que el personaje ficticio, el hombre llevaba su cabello de color dorado.

Debido a ello, la peculiar escena no tardó en volverse viral y ha generado cientos de comentarios y reacciones entre fanáticos de la saga de Akira Toriyama y de algunos curiosos.

Trascendió, que se trataría de un joven que es popular en la región de Piura. Al respecto, el viral chico aparece en otro video en el que se le observa con un trapo en mano y ofreciendo limpiar el parabrisas de los autos. Además, en otro audiovisual aparece caminando por las calles con su vistosa cabellera llamando la atención de transeúntes que se quedan totalmente sorprendidos al verlo, generando un momento de asombro y de peculiaridad.

Video se vuelve viral

Cabe destacar, que la identidad del joven aún es desconocida. Sin embargo, el video ya superó los 900 mil me gusta. Asimismo, logró más de 14 mil comentarios y fue compartido más de 900 mil veces. Ello refleja la viralización inmediata del citado material audiovisual.

La apariencia de la persona fue objeto de comentarios por parte de los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en comparar el estilo de su cabello con el del popular Goku en su fase 'Súper Saiyajin'.

"El legendario Súper Saiyajin", "Piensa que le quedó bien, pero le quedó legendario", "Viene de pelear con Freezer", "Si viviera en Japón sería como un Dios", "Perú es clave", "Le queda muy bien para un cosplay", "Paolo Guerrero fusionado con Goku", "Fuera de broma le ha quedado bien", fueron algunos de los jocosos comentarios.

Por el contrario, otros usuarios de la red social china aseguraron que el joven tenía un parecido a Kyojuro Rengoku, personaje ficticio del anime 'Demon Slayer'.

De esta manera, un joven en Perú causó revuelo en las redes sociales por lucir su cabello parecido al de Goku, protagonista de la serie Dragon Ball Z y generó diversos comentarios por parte de los cibernautas.