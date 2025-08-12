Con una sorpresa: El once de Alianza Lima para enfrentar a U. Católica por Copa Sudamericana

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se prepara para recibir a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los íntimos esperan conseguir un resultado favorable jugando en casa con toda su gente para luego visitar la altura de Quito donde su rival ha sabido hacerse fuerte.

El once sorpresivo de Alianza Lima

Como se recuerda, Carlos Zambrano fue expulsado en el duelo en Brasil ante Gremio de Porto Alegre por lo que no podrá ser tomado en cuenta por el 'Pipo'. Por ello, el estratega argentino alista una variante y no en la zona defensiva como se rumoreaba en las últimas horas.

Tras su debut en Ayacucho, se especuló con la posibilidad de que Gianfranco Chávez se inicialista junto a Renzo Gárces en la pareja de centrales. Sin embargo, esta chance parece haber quedado de lado ya que el volante Alessandro Burlamaqui cuenta con todos los boletos para arrancar ante los ecuatorianos.

En el arco no hay sorpresas ya que Guillermo Viscarra seguirá siendo el guardameta íntimo. La defensa también se mantendrá ya que estará conformada por Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés y Miguel Trauco.

En la zona medular es donde viene la sorpresa ya que Sergio Peña pega la vuelta tras su ausencia por una dolencia muscular para jugar al lado de Fernando Gaibor y de Alessandro Burlamaqui. La presencia de este jugador responde a que el técnico argentino busca reforzar la zona defensiva con la presencia del 'Samurai'. Finalmente, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero estarán en la delantera.

Presidente de U. Católica advierte a Alianza

En la previa de este trascendental partido, el presidente del elenco ecuatoriano, Pablo Ortiz, destacó lo hecho por su equipo y de paso advirtió a su rival de este miércoles. El directivo aseguró que cuentan con el goleador del torneo, además del buen sistema de juego que los ha convertido en un equipo peligroso.

"Nosotros tenemos al goleador del campeonato, Católica es el equipo más goleador en lo que va de las 24 fechas que hemos jugado. Vamos a presentar un juego limpio, ofensivo, con gente joven, algunos de experiencia. El partido de mañana va a ser limpio, vamos a jugar como siempre lo hacemos y como si estuviéramos en cancha propia", contó a Ovación.

De esta manera, Néstor Gorosito alista su mejor once con la inclusión de Alessandro Burlamaqui para recibir a U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.