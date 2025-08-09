Milagro en el quirófano: Mujer despierta del coma cuando la iban a operar para donar sus órganos

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando sus órganos iban a ser extraídos durante una intervención quirúrgica, pensando que había fallecido ya que se encontraba en coma por un prolongado tiempo.

¿Cómo cayó en coma la mujer?

La historia de la mujer identificada como Danella Gallegos, de 38 años, se remonta a 2022 cuando cayó en estado de coma por sufrir una emergencia médica en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en Nuevo México.

Tras cuatro años de diferentes procedimientos, los médicos informaron de una lamentable noticia a la familia de la mujer. Sostuvieron que las condiciones en las que ella se encontraba no eran esperanzadoras por lo que les confirmaron que era imposible su recuperación.

Ante esta difícil situación, sus parientes decidieron que la mujer sea desconectada y aceptaron la donación de sus órganos que iba a ser gestionada por el Servicio de Donantes de Nuevo México.

Milagro en el quirófano

Cabe resaltar, que la familia de Danella, días previos del procedimiento al que sería sometida, notó que lágrimas brotaban de sus ojos como signo de esperanza de que aún podría sobrevivir, pero esa situación fue descartada por los galenos quienes indicaron que se trataba de un reflejo ocular y que no significaba que se encontrara con vida.

En tal sentido, el día del procedimiento, en la sala preoperatoria Gallegos despertó del profundo coma dejando atónitos a los doctores. Y según The New York Times algunos médicos consideraron inyectarle morfina y continuar con la extracción de órganos, mientras que otros se negaron.

Finalmente, la intervención tuvo que detenerse por lo que Danella fue derivada a una habitación para su recuperación. Actualmente, se encuentra fuera de peligro y en rehabilitación. "Me siento muy afortunada, pero también es una locura pensar que estuvieron cerca de terminar las cosas muy diferentes", manifestó a un medio local.

Danella Gallegos, mujer que despertó del coma.

El caso de la fémina se suma a otros de igual índole que, en la que la urgencia por conseguir donantes para órganos en los Estados Unidos, ha llevado a ejercer presión sobre establecimientos de salud y familiares de pacientes en coma para realizar procedimientos muy apresurados, así lo confirma un reporte de un diario estadounidense.

