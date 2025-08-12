Ejército de Rusia rompe defensas irregulares de Ucrania: Tropas cruzaron región oriental de Donetsk

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La proximidad del encuentro entre Vladimir Putin con Donald Trump, no ha impedido que la guerra con Ucrania se detenga. Este martes 12 de agosto, funcionarios ucranianos y grupos locales de monitoreo, confirmaron que las tropas de Rusia han avanzado en el lado oriental de Donetsk y buscan tomar la ciudad estratégica de Pokrovsk.

Tropas rusas no detienen su avance

Según el mapa del grupo ucraniano de vigilancia del campo de batalla DeepState, el Ejército ruso marcha hacia Dobropillia. Esta ciudad se encuentra a 20 kilómetros de Pokrovsk. Cabe señalara que este ha sido un objetivo de Moscú desde hace varios meses.

Los avances rusos también se registraron cerca del eje carretero entre Kramatorsk y Dobropilia, en la región de Donetsk. Esta es una ruta logística que ya había sido clausurada para el tránsito civil, debido a que hace algunas semanas los drones rusos lo tenían bajo control.

Mapa bélico actual en Donetsk.

El Estado Mayor General de Ucrania en una actualización el martes por la noche, confirmó que unos 110 mil soldados del Kremlin, se han concentrado en dirección de Pokrovsk. Frente a ello, el ejército ucraniano busca fortalecer su línea de defensa para detener la ofensiva invasora.

Zelenski asegura que Putin no quiere la paz

A través de su cuenta de X, el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, aseguró que su homólogo, Vladimir Putin, no tiene pensado en detener las acciones militares. Esto a pesar de que el 15 de agosto tiene previsto citarse con Donald Trump en Alaska.

"Definitivamente no se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania", expresó el mandatario.

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a... pic.twitter.com/T3sqQg0ltT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

El jefe de gobierno agregó que no existe indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse para una situación de posguerra. Al contrario, están redistribuyendo sus tropas y fuerzas de forma que sugieren preparativos para nuevas operaciones ofensivas, lo que contradice una intención de buscar la paz.

Donetsk, es una de las regiones que el Kremlin ha buscado anexionar desde el inicio del conflicto en 2022. Sin embargo, la resistencia ucraniana solo le ha permitido tener un control parcial sobre dicho territorio. Se prevé que Putin plantee esto al presidente de los Estados Unidos, como condición para un alto al fuego definitivo.

Por lo tanto, Rusia reanudó su avance en Ucrania con una ofensiva en Donetsk. Las tropas de Moscú se proyectan a tomar más territorio en esta región oriental antes del encuentro entre los mandatarios rusos y estadounidenses.