Mujer sorprende a su esposo siéndole infiel y amante intenta escapar por el balcón

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Era un día normal hasta que los gritos y el escándalo alertaron a todos en la calle. Una mujer había sorprendido a su esposo en plena infidelidad y la supuesta amante, desesperada por no enfrentar la situación, buscó huir por el balcón. El momento quedó registrado en video y, al llegar a redes sociales, generó todo tipo de comentarios,

Mujer atrapa a su esposo con otra

Según el registro difundido por Red Uno de Bolivia, todo arranca con gritos y portazos en un vecindario. Una mujer habría entrado de golpe a su casa y encontró a su pareja en pleno acto con su amante, desatando un escándalo que alertó a varios vecinos.

Ahí empezó el lío. La supuesta amante se trepa al borde del balcón e intenta escapar por fuera, mientras el infiel—nerviosísimo— trata de calmar a su esposa para que la cosa no pase a mayores.

Quienes grabaron la escena eran transeúntes y vecinos que, alertados por el escándalo, salieron a mirar y a filmar con el celular. No se aprecian más datos de los involucrados.

Reacciones en redes y sociales

A los minutos, las imágenes se viralizaron en redes sociales. Los comentarios llovieron: la mayoría cuestionó al esposo por la infidelidad; otros, con humor negro, hicieron memes de la "fuga estilo parkour". También hubo mensajes pidiendo calma y recordando el riesgo de una caída.

En la calle, el ruido del pleito jaló a más curiosos: se escucha gente comentando en voz baja, otros pedían que alguien llame a seguridad o a la policía, aunque el video no confirma si llegó alguna autoridad al lugar del incidente.

Lo que sí queda claro es que el material, por lo tenso y novelesco, se volvió combustible para la conversación digital y el chisme de vecindario, encendiendo risas, críticas y hasta teorías variadas entre los curiosos presentes.

Más allá del clip, quedan preguntas sin respuesta: ¿Intervino seguridad del edificio?, ¿Se identificó a los protagonistas?, ¿Hubo daños o lesiones? Al cierre, la información disponible se limita a lo observado en el video y a lo reportado por el medio que lo difundió.

