Halloween 2026: estos son los disfraces que serán tendencia este 31 de octubre, según Google

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Halloween 2026 llega con nuevas propuestas para quienes todavía buscan el atuendo ideal para celebrar este 31 de octubre. Las tendencias de este año reflejan una combinación de personajes cinematográficos, figuras que se hicieron populares en internet y monstruos tradicionales que nunca pasan de moda.

Una referencia para conocer estas preferencias es Frightgeist, la herramienta de Google que identifica los disfraces cuyas búsquedas registraron un mayor crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este indicador permite reconocer qué personajes y referencias culturales despertaron mayor interés antes de la celebración, aunque no representa necesariamente los atuendos más vendidos.

De acuerdo con el ranking, las películas de terror, los videojuegos y los contenidos virales concentran buena parte de las consultas. Entre las propuestas que más destacan aparecen personajes poco convencionales, juguetes populares y figuras que conquistaron al público durante los últimos meses.

Personajes de películas y fenómenos virales lideran las búsquedas

La principal sorpresa de Halloween 2026 es Buddy the Unicorn, personaje de la película de terror 'Buddy', dirigida por Casper Kelly. Su apariencia combina la estética colorida de una mascota infantil con elementos inquietantes, convirtiéndolo en una de las alternativas más llamativas para esta temporada. Según los datos difundidos por Google, su disfraz incluso superó las búsquedas de los tradicionales unicornios infantiles.

En segundo lugar aparece NeeDoh, un juguete antiestrés de colores intensos que se volvió popular en internet y que también puede utilizarse como inspiración para disfraces grupales o versiones caseras.

El tercer puesto corresponde a Nikki, personaje de la película 'Obsession', interpretado por Inde Navarrette. Su vestuario, caracterizado por estampados rojos y negros, se convirtió en una referencia reconocible entre los seguidores de la producción.

La lista también incluye a Lily Love Braids, de la franquicia de videojuegos de terror Poppy Playtime; Agamemnon, de la adaptación cinematográfica de 'La Odisea' de Christopher Nolan; Hazel Hook, de 'Descendants: Wicked Wonderland'; y Verity, vinculada con una historia de terror inspirada en Minecraft.

Brujas, vampiros y otros clásicos siguen vigentes

Aunque las novedades dominan las tendencias digitales, los disfraces tradicionales conservan un lugar importante. Una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) identificó a las brujas, los vampiros, Batman, Spider-Man y los fantasmas entre las opciones preferidas por los adultos.

Asimismo, personajes como sirenas, dinosaurios, murciélagos, monstruos y esqueletos continúan despertando interés, principalmente porque permiten crear versiones económicas, familiares o infantiles.

La música también aporta inspiración. Las búsquedas de disfraces relacionados con Michael Jackson alcanzaron su nivel más alto en una década, especialmente por su icónica apariencia durante la era de 'Thriller'. Otros nombres que aparecen entre las tendencias son Skeletor y Kenny Rogers.

En definitiva, Halloween 2026 demuestra que no existe una única fórmula para destacar durante la noche de brujas. Mientras algunos apostarán por personajes recientes del cine y las redes sociales, otros preferirán los clásicos que siguen conquistando generaciones. La creatividad y la originalidad serán las protagonistas de una celebración donde el terror y la diversión volverán a encontrarse.